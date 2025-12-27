Видео - К.Ташиев подарил трехкомнатную квартиру матери шестерых детей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 27 декабря 2025 года, заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – Председатель ГКНБ, генерал-полковник К.Ташиев вручил ключи от трехкомнатной квартиры 51-летней жительнице Каракола, матери шестерых детей Эльзе Тюрегелдиевой.

Как известно, Э.Тюрегелдиева одна воспитывала шестерых детей, не имела собственного жилья и проживала с детьми в съемной квартире. Поэтому в начале декабря 2025 года она направила письмо Председателю ГКНБ К.Ташиеву с просьбой о помощи. В результате в течение короткого времени был получен ответ от генерал-полковника, и Э.Тюрегелдиевой были вручены ключи и документы на трехкомнатную квартиру со всеми удобствами, бытовой мебелью, а также небольшие подарки для детей. Председатель также пожелал матери и детям крепкого здоровья, благополучной жизни и светлого будущего.

В свою очередь, мать шестерых детей поблагодарила К.Ташиева за помощь и преподнесла ему подарки, сделанные своими руками.