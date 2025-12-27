Видео - Открылось новое здание Ак-Сууского районного отдела ГКНБ КР по Иссык-Кульской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 27 декабря 2025 года, состоялось открытие нового здания Ак-Сууского районного отдела Управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по Иссык-Кульской области.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель Председателя Кабинета Министров КР-Председатель ГКНБ генерал-полковник К.Ташиев, полномочный представитель Президента КР в Иссык-Кульской области Б.Жетигенов, руководители органов местного самоуправления, ветераны ГКНБ и сотрудники Иссык-Кульского областного управления.

Новое здание районного отдела расположено на участке земли площадью 18 сотых, а площадь самого здания составляет 240 квадратных метров. Строительные работы выполнены качественно, с использованием современных и экологически чистых материалов. Строительство началось 1 июня 2025 года и было введено в эксплуатацию в декабре. Здание состоит из двух этажей и оснащено современными удобствами.

В свою очередь, Председатель ГКНБ отметил, что строительство нового здания станет важным шагом в обеспечении надлежащего исполнения обязанностей военнослужащими и будет способствовать обеспечению безопасности страны.

Председатель также добавил, что на территории Иссык-Кульской области все здания ГКНБ обновлены и созданы необходимые условия для сотрудников.

Кроме этого, генерал-полковник К.Ташиев поднял вопрос о 47-летней женщине, которая недавно была жестоко убита собственным мужем.

Председатель подчеркнул, что все правоохранительные органы, силовые структуры несут ответственность за предотвращение насилия в отношении женщин, особенно в нашем обществе, и раскритиковал пренебрежение безопасностью расстрелянной невесты.

«Смерть матери 3-х детей произошла на почве халатности сотрудников правоохранительных органов, службы безопасности и прокуратуры. У погибшей женщины был охранный ордер. Однако никаких мер со стороны сотрудников правоохранительных органов не было предпринято. Поэтому мы будем тщательно расследовать это преступление и обязательно рассмотрим ответственность сотрудников правоохранительных органов. В случае дальнейшего установления подобных фактов в каком-либо районе, селе, городе, руководство органов местного самоуправления, сотрудники милиции, сотрудники ГКНБ, прокуратуры Вы все будете привлечены к ответственности! Вместо того, чтобы сидеть в кабинете, примите профилактические и превентивные меры, совершайте обход территорий. Выявляйте и разоблачайте факты насилия в отношении женщин и детей!» — отметил К.Ташиев.

Отметим, что в ходе мероприятия генерал-полковник перерезал ленту нового здания Ак-Сууского районного отдела ГКНБ КР, ознакомился с созданными внутри условиями и пожелал сотрудникам успехов в работе.