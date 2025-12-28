ФОТО - Камчыбек Ташиев посетил специализированную школу-интернат в Бишкеке после капитального ремонта

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 26 декабря 2025 года, в канун Нового года, Заместитель Председателя Кабинета Министров — Председатель ГКНБ КР генерал Камчыбек Ташиев посетил специализированную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей города Бишкек после завершения капитального ремонта актового и спортивного залов.



В ходе визита Камчыбек Ташиев ознакомился с обновлёнными условиями учебного заведения, отметив значимость проведённых ремонтных работ для создания комфортной и безопасной среды для обучения и развития детей. Он поздравил коллектив и учащихся школы-интерната с наступающим Новым годом и пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия.

От имени руководства и личного состава ГКНБ были вручены новогодние подарки и оказана финансовая поддержка в виде одного миллиона сомов. В свою очередь, ученики школы-интерната подготовили праздничную новогоднюю программу.

Руководство специализированной школы-интерната выразило искреннюю благодарность генералу Камчыбеку Ташиеву и всему личному составу ГКНБ за оказанную поддержку, внимание и заботу.