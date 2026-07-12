В Бишкеке открылся новый детский сад №62 «Баластан»

Бишкек, "Саясат.kg". Всего предусмотрено 18 групп, обучение и воспитание ведутся на кыргызском языке.

Сегодня, 25 декабря 2025 года, в рамках IV Народного курултая Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики — Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев дал старт онлайн-открытию 94 социальных и производственных объектов по всей территории страны.

В городе Бишкек были введены в эксплуатацию 5 социальных и 1 промышленный объект. В числе новых социальных объектов в Свердловском районе столицы состоялось торжественное открытие детского сада №62 «Баластан».

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель аппарата мэрии города Бишкек Илияс Колопов, заместитель акима Свердловского района Айнура Арстамбекова, директор Департамента образования Рахат Мусаева и директор детского сада Аида Суранчиева.

Общая площадь земельного участка составляет 2 794,6 кв. метра. Проектная мощность учреждения рассчитана на 360 мест, однако благодаря внедрению современных методов организации образовательного процесса детский сад сможет принять до 560 детей. Всего предусмотрено 18 групп, обучение и воспитание ведутся на кыргызском языке.

Современное двухэтажное здание детского сада полностью соответствует требованиям безопасности и комфорта. Здесь оборудованы игровые и спальные комнаты, раздевалки, пищеблок, медицинский кабинет, помещения для воспитателей, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты для занятий музыкой и творчеством.

Территория учреждения полностью благоустроена: установлены 14 игровых площадок с искусственным покрытием и современным игровым оборудованием.

Отметим, что строительство детского сада началось в июне 2025 года. Проект реализован Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек, подрядной организацией выступила компания ОсОО «Лидер Хаус».