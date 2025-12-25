В Бишкеке после капитального ремонта открылась школа-лицей инновационных технологий

Бишкек, "Саясат.kg". В городе Бишкек состоялось открытие 5 социальных и 1 промышленного объекта.

Сегодня, 25 декабря 2025 года, в рамках IV Народного Курултая Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики — Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев выступил с речью, в ходе которой был дан старт онлайн-открытию 94 новых социальных и производственных объектов по всей территории страны.

В Свердловском районе прошло торжественное открытие Национальной школы-лицея инновационных технологий имени А. Молдокулова после проведения капитального ремонта.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра города Бишкек Нургазы Курманбеков, заместитель главы Свердловской районной администрации Айбек Джолдошев, заместитель начальника УКС Чуйской области Дуйшон Сарымсаков, а также педагогический коллектив школы.

В своем выступлении Нургазы Курманбеков отметил, что реализация данного проекта является важным шагом в развитии системы образования и создании комфортных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения.

Стоит отметить, что здание школы-лицея было введено в эксплуатацию в 1980 году, и с момента основания капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. В настоящее время в образовательном учреждении обучаются 3140 учеников.