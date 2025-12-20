Как реализовалась масштабная программа обновления инфраструктуры органов нацбезопасности

В честь 107-й годовщины со дня образования органов национальной безопасности АКИpress подготовил обзорный материал о количестве зданий Государственного комитета национальной безопасности, введенных в эксплуатацию с 2021 года по настоящее время.



До начала преобразований условия работы сотрудников спецслужбы оставались неудовлетворительными. Об этом 9 декабря в интервью телеканалу «Регион-ТВ» сообщал заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



По его словам, государственный орган, призванный обеспечивать национальную безопасность страны, длительное время не имел соответствующих рабочих помещений и современной материально-технической базы, а данному вопросу ранее не уделялось должного внимания.



Именно на этом фоне в системе ГКНБ была реализована масштабная программа обновления инфраструктуры. Так, по данным пресс-службы Администрации президента, с 2021 года в рамках модернизации органов ГКНБ по всей республике были введены в эксплуатацию более 94 объекта.



Список будет идти по хронологии



- Здания, построенные в 2021 году:



Сотрудники отдела Государственного комитета национальной безопасности в Сузакском районе Жалал-Абадской области переехали в новое здание 30 августа.



Ташиев вспоминал, что до этого районный отдел в Сузаке сидел в помещении вроде библиотеки.

В Ноокенском районе открытие нового здания отдела Государственного комитета национальной безопасности состоялось 12 сентября.



Ташиев: «Районный отдел Ноокена сидел в углу Дома культуры».

25 сентября состоялось открытие нового здания ГКНБ в Алайском районе Ошской области.

Кроме этого, тогда Ташиев был удостоен звания «Почетный гражданин Алайского района», который ему вручил аким района.

В городе Кара-Куль Жалал-Абадской области 10 ноября состоялось открытие нового здания отделения ГКНБ.



В нем созданы все необходимые современные условия. Также предусмотрена комната отдыха, баня, специальная парковка.

Новое здание Узгенского районного отделения Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области построено и сдано в эксплуатацию 19 ноября.





24 ноября состоялось открытие нового здания для Ат-Башинского районного отделения ГКНБ по Нарынской области.



Здание построено и сдано в эксплуатацию в порядке укрепления материально-технической базы территориальных подразделений спецслужб.



Кроме этого, был проведен капитальный ремонт здания УГКНБ по Нарынской области. Также обновлена фасадная часть и введен в эксплуатацию тренажерный зал.

18 декабря президент Садыр Жапаров открыл в рамках рабочей поездки в Жалал-Абадскую область принял участие в открытии нового здания управления ГКНБ по Жалал-Абадской области.



Ташиев: «В Жалал-Абадском областном управлении — один кабинет, два кабинета, один этаж или полэтажа, и территория маленькая, буквально как двор, превращенный в склад. Машина заезжала — выехать уже не могла. Участок — не 20 соток, а всего 12 соток. То есть работать было совершенно невозможно».

- В 2022 году:



4 июня близ Бишкека с участием Жапарова и Ташиева открылся учебно-тренировочный центр ГКНБ.



Как тогда отмечали в пресс-службе ГКНБ, учебный центр отвечает всем международным стандартам, для повышения квалификации спецслужб в борьбе с терроризмом и другими преступлениями, а также для улучшения и усиления защиты страны от террористов.



На территории центра были учтены все необходимые условия для обучения, повышения квалификации и длительного проживания и обслуживания сотрудников.

7 июня в Манасском районе Таласской области построили новое здание УГКНБ.



Церемония открытия нового административного здания Манасского районного отдела Управления ГКНБ КР по Таласской области прошла в селе Покровка.

В городе Кербен 15 июня состоялась церемония открытия нового административного здания Аксыйского районного отдела ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.

3 сентября состоялось открытие нового административного здания Ноокатского районного отдела Главного управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

9 ноября сдано в эксплуатацию новое здание УГКНБ по городу Таш-Кумыр Жалал-Абадской области. В новом создании есть современные условия, спортзал и другое служебное оборудование.



До переезда данный отдел, по словам Ташиева, располагался в приватизированном доме.

21 ноября прошло открытие нового здания Управления ГКНБ Кара-Бууринского районного отделения по Таласской области.

В Кара-Кульджинском районе Ошской области 23 ноября открылось новое здание для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности.

15 декабря года состоялось официальное открытие здания Таласского районного отделения Управления ГКНБ КР по Таласской области.

- В 2023 году:



17 января для сотрудников ГКНБ Тогуз-Тороузского района Жалал-Абадской области построили новое здание в Казармане.

Президент Жапаров 13 мая принял участие в открытии нового здания Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности.

После капитального ремонта 16 мая состоялось официальное открытие здания Сокулукского районного отдела Управления ГКНБ по Чуйской области.

Жапаров 17 июня в рамках рабочей поездки в Таласскую область открыл новое здание Управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по данной области.





19 октября открыли здание Жайылского районного отдела УГКНБ Чуйской области после проведения ремонта.

- В 2024 году



18 января Жапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в открытии обновленного здания Управления Государственного комитета национальной безопасности.



Тогда Жапаров рассказывал, что здание было построено в 1976 году.



«За 48 лет оно ни разу не ремонтировалось. В целях улучшения материально-технической базы Иссык-Кульского управления ГКНБ и создания необходимых условий для работы сотрудников полностью отремонтировано здание общей площадью более 2000 квадратных метров и дополнительно построено 544 квадратных метров. Наряду с этим отремонтирован спортивный зал площадью 517 квадратных метров. Заасфальтировано 1000 квадратных метров».

12 сентября открыли здание Ленинского районного отдела Главного Управления ГКНБ по Бишкеку.

28 ноября открыли новое здание Первомайского и Свердловского райотделов УГКНБ Бишкека.

19 декабря Жапаров открыл новое здание Управления Государственного комитета национальной безопасности по Чуйской области.



Он отмечал, что история становления национальных органов безопасности начинается с 1918 года, а Управление по Чуйской области было создано в 1991 году. Несмотря на многолетнюю успешную работу, Управление долгое время оставалось без собственного административного здания, что осложняло выполнение задач в полном объёме, сказал президент.



Президент также обращал внимание на сложную историю размещения Управления: оно вынуждено было переезжать из одного объекта в другой, начиная с работы в Токмоке до размещения в Антитеррористическом центре.

- В 2025 году



В 2023 году началось строительство нового здания Центрального аппарата ГКНБ — штаб-квартира ГКНБ и 31 мая 2025 года президент открыл это административное здание.



На торжественной церемонии открытия глава государства отмечал, что объект построен по современным стандартам и оснащён всем необходимым для эффективной работы сотрудников. Он подчеркнул роль ГКНБ в обеспечении национальной безопасности, борьбе с терроризмом, коррупцией и организованной преступностью.

В интервью журналистам Ташиев рассказывал, что здание ГКНБ на бульваре Эркиндик было построено в 1980 году специально для КГБ Кыргызской ССР. Он проработал там 4 года и 8 месяцев. По его словам, за этот период «принимал важные государственные решения, нес ответственность за разработку и принятие стратегических государственных решений».



«Переезд отражает стремление комитета к дальнейшему развитию и созданию комфортных условий для выполнения служебных задач. Все рабочие процессы и взаимодействие с органами государственной власти и организациями теперь будет осуществляться по новому адресу», - говорил глава ГКНБ.



28 июня Ташиев открыл новое здание отдела ГКНБ по Чаткальскому району, а также вручил ключи от нового служебного жилья для сотрудников районного ГКНБ.



Ташиев: «Теперь сотрудники смогут проживать со своими семьями в новых квартирах, расположенных рядом с рабочим зданием, что позволит им эффективно совмещать службу и семейную жизнь».

6 октября Жапаров принял участие в церемонии открытия здания Главного управления Государственного комитета национальной безопасности по городу Бишкек.



Глава государства сообщал, что приоритетное значение национальной безопасности, подчеркнув важность развития инфраструктуры и создания достойных условий труда для сотрудников. Он сообщил, что новое здание площадью около 5 тыс. кв. метров построено в 2024 году и оснащено всем необходимым для работы.



После церемонии президент осмотрел инфраструктуру объекта и символически посадил дерево на территории управления.

27 ноября Ташиев открыл нового здания Тонского районного отделения управления ГКНБ по Иссык-Кульской области. Тогда же он встретился с местными жителями и выслушал их проблемы.

Кроме того, пресс-служба ГКНБ информировало об открытии 7 детских садов для детей сотрудников ведомства и 14 объектов социального жилья. В ведомстве также подчеркивали, что работа по строительству и вводу новых объектов будет продолжена.

Источник: АКИпресс







