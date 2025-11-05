В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило предупреждение о повышенной лавинной опасности в горных регионах страны. По данным ведомства, с 5 по 7 ноября из-за прошедших и ожидаемых осадков в районе перевала Чон-Ашуу (74–90-й километры автодороги Каракол — Энильчек) возможны сходы снежных лавин и образование снежных заносов.

Спасатели предупреждают, что дорожное покрытие может стать скользким, местами ожидается гололедица. Водителям рекомендуется сохранять увеличенную дистанцию между автомобилями — до 500 метров, а передвижение по указанным участкам может быть временно ограничено.

В МЧС призвали автомобилистов сменить летние шины на зимние, иметь при себе необходимые запасы воды, еды, аптечку, лопату и цепи противоскольжения. При отсутствии крайней необходимости ведомство рекомендует временно воздержаться от поездок в горные районы.

В случае чрезвычайной ситуации круглосуточно работает номер 112. Звонок бесплатный.

Источник: 24.kg