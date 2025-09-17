Всемирный фестиваль молодежи в этом году пройдет в Нижнем Новгороде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". После основной программы Слёта 200 иностранных гостей отправятся в 10 российских регионов

Слёт Всемирного фестиваля молодёжи-2025 является одним из главных событий года в сфере международного молодёжного сотрудничества, вызывающих большой интерес у молодых людей со всего мира.

В этом году поступило более 62 тысяч заявок из 175 стран. Именно столько потенциальных участников, изъявивших желание приехать на Слёт в Нижний Новгород. Это, действительно, крупнейшее и представительное мероприятие в истории фестивального движения мирового уровня.

Отметим, что Всемирный фестиваль молодёжи соберёт активистов и представителей из сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства, IT. Участниками станут 2 тысячи молодых лидеров: 1 тысяча российских граждан и такое же количество иностранцев со всех континентов земного шара, в том числе 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет — 100 из России и 100 из-за рубежа.

Цель Слета ВФМ – выстраивание взаимосвязей между молодыми и активными людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее – справедливый многополярный мир, основанный на сотрудничестве и поиске баланса интересов.

После основной программы Слёта 200 иностранных гостей отправятся в 10 российских регионов, где смогут погрузиться в историю, культуру и традиции России. Это будут те, кто представил наиболее полные портфолио с подтверждёнными достижениями. А также те, кто мотивирован на развитие международного сотрудничества и обмен опытом.

С 17 по 21 сентября участники Слёта приобретут полезные знакомства в России и за рубежом, поучаствуют в «баттлах» по актуальным молодёжным темам, смогут представить свой «стартап» (найти под него потенциального инвестора) или пройти кастинг в творческие лейблы в продюсерском центре. А ещё им предстоит испытать себя в экстремальных видах спорта и научиться производит контент в профессиональных медиамастерских.

Если вспомнить прошлый ВФМ-2024, который проходил с 1 марта по 7 марта в Сочи, то страны Центральной Азии стали одними из лидеров по числу участников. Казахстан представляли 225 молодых людей, Кыргызстан – 231, Таджикистан – 275, Узбекистан – более 200, Туркменистан – 17 человек. И это неудивительно. Поскольку «притяжение» – оно чувствуется за километры.