В Токмоке с участием Камчыбека Ташиева открыли мини-футбольное поле после капитального ремонта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В 3-м микрорайоне города Токмок состоялось торжественное открытие мини-футбольного поля после проведения капитального ремонта.

Ранее, во время рабочего визита председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева с проверкой строительства парка между 1-м и 3-м микрорайонами, к нему обратились дети с просьбой восстановить существующее футбольное поле. По поручению Камчыбека Кыдыршаевича были проведены масштабные ремонтные работы.

В результате футбольное поле полностью обновлено:

• уложено современное покрытие из искусственного газона;

• заменены ограждающие сетки;

• территория обустроена брусчаткой;

• проведены работы по озеленению — высажены ели и цветы.

Во время открытия объекта Камчыбек Ташиев подарил детям футбольные мячи и спортивную форму, а также адресовал им добрые пожелания, подчеркнув важность спорта и здорового образа жизни для молодого поколения.

«Создание условий для здорового и активного досуга детей и молодежи – наша приоритетная задача. Такие спортивные объекты будут способствовать развитию подрастающего поколения и укреплению здоровья горожан», — отметил Камчыбек Ташиев.

Открытие мини-футбольного поля стало важным событием для жителей микрорайона. Теперь у детей и молодежи есть современное и удобное место для занятий спортом и активного отдыха.