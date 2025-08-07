МИД КР напоминает: Проверьте документы и легализуйтесь в России вовремя

Бишкек, "САЯСАТ.KG". К концу первого квартала 2025 года на миграционном учете в РФ состояли 352 494 гражданина КР.

В условиях меняющегося миграционного законодательства Российской Федерации крайне важно своевременно позаботиться о своём правовом положении. Гражданам Кыргызстана, проживающим и работающим на территории РФ, настоятельно рекомендуется проверить наличие всех необходимых документов, срок их действия и при необходимости пройти процедуру легализации.

Несвоевременное оформление может повлечь за собой административные штрафы, ограничения на трудовую деятельность и даже выдворение. Заместитель директора Консульского департамента МИД КР Бакыт Кадыров рассказал агентству «Кабар», каково текущее положение граждан КР в РФ?

На сегодняшний день Россия является самой крупной страной, принимающей трудовых мигрантов из Кыргызстана, оставаясь в качестве основного направления трудовой миграции для наших граждан.

Несмотря на действующие в рамках ЕАЭС привилегии, наши граждане сталкиваются с рядом сложностей, особенно в условиях ужесточения миграционного законодательства в РФ. Основными проблемами граждан КР в РФ на сегодня остаются:

трудности в постановке на миграционный учет по месту фактического пребывания из-за отказа принимающей стороны; нелегальное трудоустройство без заключения трудового или гражданско-правового договора; отсутствие доступа членов семей трудящихся граждан КР к системе обязательного медицинского страхования в РФ; преступность среди граждан КР, в особенности в сфере незаконного оборота наркотических средств; несоблюдение и (или) незнание миграционного законодательства страны пребывания.

Какие последние изменения в миграционном законодательстве РФ?

В начале текущего года в РФ вступили в силу ряд законодательных актов, направленных на ужесточение контроля за въездом, пребыванием и трудовой деятельностью иностранных граждан. Принятые законодательные меры распространяются в отношении граждан государств-членов ЕАЭС, в том числе КР. Среди них:

Уменьшении срока временного пребывания в РФ иностранных граждан:

С 1 января текущего года, согласно Федеральному закону РФ, вступили в силу поправки об уменьшении срока временного пребывания иностранных граждан в РФ со 180 до 90 суток в течение 1 календарного года. Иностранные граждане без разрешительных документов (ВНЖ, РВП, трудового или гражданско-правового договора) могут находиться на территории России только 90 дней в течение 1 года (раньше суммарно могли 180 дней).

Введение режима высылки и реестра контролируемых лиц в РФ:

С 5 февраля текущего года согласно тому же Федеральному закону РФ введен новый правовой режим – режим высылки, применяющийся к иностранным гражданам, находящимся в РФ и не имеющим законных оснований для пребывания/проживания в РФ, а также введен реестр контролируемых лиц, куда вносятся сведения о таких лицах.

На момент вступления закона в силу в реестре контролируемых лиц в РФ числилось порядка 70 тыс. граждан КР, а к началу июля т.г. их количество составило порядка 113 тыс. Речь идет о гражданах КР, пребывающих на территории РФ с нарушениями миграционного режима.

Возможность иностранным гражданам урегулировать свое правовое положение в РФ:

В то же время указанной категории граждан предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение в РФ при условии прохождения всех необходимых процедур.

Так, с 1 января текущего года начали действовать временные меры по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки.

В соответствии с ним все иностранные граждане, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, были обязаны самостоятельно выехать из РФ либо с 1 января по 30 апреля 2025 г. урегулировать свое правовое положение.

Позже указанный срок продлен до 10 сентября 2025 года. Ранее от имени президента КР С.Жапарова было направлено послание в адрес президента РФ с просьбой о продлении срока, установленного для легализации пребывания наших граждан на территории России.

Окончательный срок - 10 сентября 2025 года. К иностранным гражданам, которые не урегулируют свой правовой статус в установленные сроки, будут применяться меры, связанные с высылкой и запретом на въезд в РФ в будущем.

Введение обязательного тестирования на знание русского языка для иностранных граждан при приеме их в российские образовательные учреждения:

С 1 апреля текущего года вступили изменения в Федеральный закон РФ «Об образовании». Согласно новым требованиям Федерального закона, иностранные граждане могут быть зачислены в российские общеобразовательные организации при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ, а также успешного прохождения тестирования на знание русского языка.

Дополнительно, 4 марта 2025 года Министерство просвещения РФ утвердило порядок проведения тестирования.

Основные положения порядка проведения тестирования:

тестирование проводится на бесплатной основе в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях;

продолжительность проведения тестирования составляет не более 80 минут;

тестирование состоит из устной и письменной частей (за исключением детей, поступающих в первый класс, для которых тестирование проводится в устной форме);

в случае успешного прохождения тестирования ребенок зачисляется в общеобразовательную организацию;

в случае неуспешного прохождения тестирования предлагается пройти дополнительное обучение русскому языку;

повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через 3 месяца.

Приближается новый учебный год, поэтому нашим гражданам необходимо своевременно выполнить требования законодательства РФ в сфере образования, а также подготовить полный пакет документов, подтверждающих законность их пребывания на территории страны. Дополнительно обращаем внимание, что иностранные граждане, пребывающие в РФ с нарушением установленного порядка и включенные в реестр контролируемых лиц, не смогут устроить своих детей в образовательные учреждения в предстоящем учебном году.

Эксперимент по апробации новых правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ:

С 30 июня текущего года стартовал 2-й этап эксперимента по апробации новых правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ.

В рамках данного экспериментального режима для иностранных граждан, въезжающих в безвизовом порядке, предусмотрена подача заявления в целях въезда в РФ и пребывания (проживания) в РФ через мобильное приложение «ruID». Подробная инструкция по использованию мобильного приложения «ruID» и заполнению необходимого заявления была ранее опубликована и размещена на официальных ресурсах.

Российской стороной даны соответствующие разъяснения, в соответствии с которыми в период апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, заполнение заявления на въезд в РФ в приложении «RuID» осуществляется в добровольном порядке и не является основанием для отказа во въезде в РФ. Сигналов от граждан КР по данному вопросу пока не поступало.

По информации компетентных органов РФ, подача иностранным гражданином заявления в целях въезда в РФ с использованием указанного мобильного приложения необходима, в первую очередь, для формирования его цифрового профиля, представляющего совокупность сведений об иностранном гражданине. Наличие у иностранного гражданина цифрового профиля позволит в перспективе обеспечить возможность его взаимодействия с российскими государственными органами и организациями полностью в электронной форме.

9 июля 2025 года президентом РФ уже подписан соответствующий Указ «О государственном информационном ресурсе «Цифровой профиль иностранного гражданина». МВД России поручено до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса, который будет содержать сведения об иностранцах, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, пребывающих (проживающих) в России. Такой единый информационный ресурс станет частью системы миграционного учета.

Эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в РФ

В Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства. Новый механизм призван не только усилить контроль за миграционными потоками, но и минимизировать факты незаконного оказания услуг в сфере миграции, в том числе оформления иностранцам фиктивной «регистрации» через посредников. Эксперимент затронет иностранных граждан, которые въезжают в Россию в безвизовом порядке для осуществления трудовой деятельности и находятся в Московском регионе.

В рамках эксперимента постановка на учет иностранцев будет осуществляться в ГБУ г. Москвы ММЦ «Сахарово» при прохождении ими обязательных миграционных процедур: дактилоскопической регистрации и фотографирования. После чего иностранным гражданам необходимо будет: 1) загрузить специальное мобильное приложение по QR-коду, размещенному на сайте и на баннерах указанной организации; 2) с помощью данного приложения сообщить о своем фактическом местонахождении; 3) в случае изменения адреса пребывания иностранный гражданин обязан проинформировать территориальный орган МВД России в течение 3 рабочих дней, также используя указанное приложение.

При этом, по информации ГУВМ МВД России, с 1 сентября 2025 года на участников эксперимента не будут распространяться общие правила постановки на миграционный учет, т.н. «регистрации» (за исключением случаев размещения таких лиц в гостиницах, хостелах, медицинских и социальных организациях).

В этой связи предполагается, что в период реализации эксперимента (с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года) удастся временно урегулировать проблему постановки на миграционный учет граждан КР в РФ, связанную с так называемой «регистрацией», что, в свою очередь, может положительно сказаться на их правовом положении в РФ.

При этом такой механизм учета иностранных граждан будет сопровождаться фактически полным контролем со стороны компетентных органов принимающей страны.

Какая работа ведется министерством для облегчения миграционного положения граждан КР?

Учитывая многочисленные изменения в миграционном законодательство РФ, в текущем году особое внимание уделено проведению информационно-разъяснительной работы среди граждан КР.

Разработан и утвержден специальный медиаплан Министерства и загранучреждений КР на территории РФ.

Все актуальные и проблемные вопросы въезда/пребывания граждан КР в РФ поднимались кыргызской стороной на всех уровнях межгосударственного взаимодействия. В адрес РФ направлены ноты, послания и памятные записки. Велась работа в рамках ЕЭК. Позиция КР – законодательные инициативы в сфере миграции не должны противоречить нормам Договора о ЕАЭС и учитывать права трудящихся и членов их семей.

Сколько граждан КР были включены в РКЛ?

24 июля 2025 года на очередной рабочей встрече руководства ГУВМ МВД РФ с представителями дипломатических миссий стран СНГ было сообщено, что на 22 июля 2025 года в Реестре контролируемых лиц находятся 103 346 граждан КР (на 25.06.25г. – 113 176), при этом урегулировали свое правовое положение 9 657 граждан (9,34%).

Источник: Кабар