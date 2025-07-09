Государству вернули два детских лагеря и курортно-оздоровительный комплекс — ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведения мероприятий по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных объектов, в том числе промышленных и социальных, а также по результатам следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства на баланс государства возращены детские лагеря отдыха «Строитель» (с территорией 12,5 га) и «В.Дубинина» (с территорией 7,5 га) расположенные в с.Джал Аламудунского района Чуйской области, а также курортно-оздоровительный комплекс (с территорией 1 га) в с.Кара-Ой Иссык-Кульской области.

Так, установлено, указанные социальные объекты были незаконно приватизированы в период с 1997 по 2001 годы на основании отдельных решений акционерных обществ и государственных органов, после чего деятельность прямого назначения детских оздоровительных центров были утрачены, а имущества распроданы.

По результатам проведенных соответствующих мероприятий, 7 июля 2025 года вышеотмеченные детские лагеря отдыха и курортно-оздоровительный комплекс были возвращены на баланс государства для использования по социальному назначению.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.