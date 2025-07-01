ФОТО - Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию ГНС

Адылбек Касымалиев: Особое внимание следует уделить восприятию бизнеса как партнера - поддержке, опоре и сопровождению предпринимателей.

Сегодня, 1 июля, в Национальном историческом музее прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня образования Налоговой службы Кыргызской Республики и Дню налогового работника. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В торжественном собрании приняли участие Председатель Кабинета Министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики А.А.Касымалиев, министр экономики и коммерции Б.Т.Сыдыков, заместитель торага Жогорку Кенеша Н.О.Сыдыгалиев, председатель ГНС А.Н.Шыкмаматов, а также сотрудники и ветераны налоговой службы.

В начале мероприятия участникам был представлен видеоролик, отражающий основные этапы становления и развития налоговой службы.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики, Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев поздравил с 35-летним юбилеем со дня основания Налоговой службы и особо подчеркнул важную роль налоговой службы в развитии государства.

Он отметил, что в последние годы Налоговая служба становится сервисной структурой в партнерстве с бизнесом, понимающей требования общества, открытой, прозрачной, удобной и эффективной, а также остановился на достижениях в обеспечении доходов государственного бюджета.

«В настоящее время ситуация в целом хорошая. В 2024 году поступления по налогам и страховым взносам составили 302,4 млрд сомов, что на 53 млрд сомов больше, чем в 2023 году году, рост составил более 21%. За первые 5 месяцев текущего года поступления налогов и страховых взносов составили 147,4 млрд сомов, что на 33,3 млрд сомов, или на 28%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — особо отметил Адылбек Касымалиев.

Вместе с тем он обозначил задачи, стоящие перед Налоговой службой.

«Перед вами стоят важные задачи — дальнейшая цифровизация и автоматизация процессов, совершенствование налогового управления, борьба с теневой экономикой, расширение диалога с населением и бизнесом, создание условий для добровольной и своевременной уплаты налогов. Особое внимание следует уделить восприятию бизнеса как партнера - поддержке, опоре и сопровождению предпринимателей. Наша налоговая система не должна мешать бизнесу, наоборот - должна стимулировать его развитие», — отметил он.

В конце своего выступления Председатель Кабинета Министров выразил благодарность сотрудникам налоговой службы за их профессионализм и вклад в общее дело.

Затем он наградил ряд сотрудников Почётными грамотами Кабинета Министров в честь Дня сотрудников Налоговой службы Кыргызской Республики за их вклад в развитие финансово-экономического потенциала страны.

В свою очередь, председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что Налоговая служба стала современным, внедряющим цифровые решения, открытым и динамично развивающимся государственным органом.

«Сегодняшняя Налоговая служба — это современный, прозрачно работающий и постоянно развивающийся орган. Мы перешли от бумажной отчётности к цифровым услугам, от формальных отношений к партнёрству и доверию с бизнесом. Мы упрощаем процедуры, внедряем современные технологии и повышаем уровень обслуживания», — заявил он.

Алмамбет Шыкмаматов остановился на приоритетных направлениях, подчеркнув важность продолжения цифровизации, улучшения управления, укрепления доверия общества и расширения сотрудничества с бизнесом.

«Мы гордимся достигнутыми успехами. Однако впереди стоят ещё более масштабные и высокие цели. Цифровизация, повышение общественного доверия, укрепление партнёрства с бизнесом, преобразование из контролирующего органа в сервисную службу — все это наши ключевые направления. Мы должны работать сообща, искать новые решения, накапливать опыт и предлагать необходимые изменения. Только тогда мы сможем эффективно экономить время и уверенно двигаться вперёд», — подытожил свое выступление Алмамбет Шыкмаматов.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.