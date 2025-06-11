Ташиев вручил ключи от новых квартир 77 пограничникам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие прошло в рамках реализации государственной жилищной программы "Мой дом".

11 июня в Бишкеке состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики. 77 сотрудников ведомства стали обладателями жилья в жилом комплексе "Мурас Ордо" по улице Маликова, 91. Мероприятие прошло в рамках реализации государственной жилищной программы "Мой дом".

Выступая перед новоселами, заместитель Председателя Кабинета Министров - Председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев подчеркнул символическую значимость этого события:

- Передача новых домов и квартир - это не просто вручение ключей, а признание ваших заслуг и самоотверженной службы по защите Родины. Государство высоко ценит ваш нелёгкий труд, преданность и мужество, с которыми вы ежедневно выполняете свой воинский долг, справляясь с колоссальными трудностями пограничной службы.

Создание достойных условий для жизни военнослужащих и их семей, по словам главы ГКНБ, остаётся одним из приоритетов государственной политики. За последние пять лет новоселье отпраздновали более 570 семей пограничников. В этом году ещё 100 семей в Баткенской и Иссык-Кульской областях получат квартиры, а до конца года жильём обеспечат ещё 60 сотрудников ПС ГКНБ в Бишкеке.

Параллельно с этим по всей стране продолжается активное строительство жилых объектов в рамках программы "Мой дом", в которой участвуют и представители силовых ведомств.

Особое внимание уделяется развитию военной инфраструктуры. Как отметил генерал-полковник Ташиев, за последние годы возведено более 60 объектов для нужд Пограничной службы, ещё 30 - в стадии строительства. Финансирование осуществляется за счёт средств республиканского бюджета.

Уже в июне ожидается ввод в эксплуатацию нового комплекса зданий войсковой части специального назначения "Бору" - одного из ключевых подразделений ПС ГКНБ. Это, по словам руководства ведомства, станет очередным шагом на пути модернизации национальной системы безопасности и укрепления обороноспособности Кыргызстана.