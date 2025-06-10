ФОТО - Ташиев посетил Национальный центр охраны материнства и детства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Заместитель председателя Кабинета министров-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 10 июня посетил Национальный центр охраны материнства и детства при Министерства здравоохранения.



Он ознакомился с деятельностью Центра, также вручил комплект медицинского оборудования «Эндоскоп» марки SonoScape 550 стоимостью 16,5 млн сомов для отделения детской эндоскопии.



Данное оборудование позволит проводить исследования внутренних полосных органов и различных хирургических манипуляций, что облегчит работу медицинского персонала для хирургического вмешательства и лечения различных заболеваний детей, говорится в сообщении ГКНБ.