Юная кыргызка выиграла международный конкурс талантов

Бишкек, “Саясат.kg”. В Москве подвели итоги конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

В национальном центре «Россия» в Москве подвели итоги пятого международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Среди лауреатов конкурса во второй возрастной категории (от 7 до 10 лет) оказалась 7-летняя жительница Кыргызстана Арина Сомова и её проект текстовой страницы-презентации о родной стране. Первоклассница вдохновилась музеем Пржевальского в городе Каракол. Восторженная девочка заручилась помощью матери для подготовки проекта. Арина рассказала о выдающемся ученом и его достижениях, что высоко оценили на международной выставке.

Справочно: Конкурс — масштабное международное мероприятие, за 7 лет в нем приняли участие 7 407 работ детей, подростков и молодёжных коллективов из 89 российских регионов и 54 стран мира. За это время обработано более 25 тысяч работ из 83 стран, а охват участников, наставников и экспертов превысил 100 тысяч человек. В жюри вошли 125 экспертов из России и зарубежья.

География, возраст и этнический состав участников очень разнообразны: от 1 до 85 лет, с участниками из России и других стран. В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества созданы специальные номинации партнёров конкурса: депутата М.В. Бутиной, Роспатриотцентра, "Движения Первых" и других. Особое внимание привлекли номинации "Защитники Отечества" и "Хранители истории". Также представлено пособие "Открываю Россию" для иностранцев — о регионах и народах страны.

Победителей награждают на сцене Национального Центра "Россия" ведущие государственные деятели, преподаватели и дипломаты. В церемонии участвуют послы 15 стран: Австралии, Беларуси, Египта, Индии, Монголии и другие.

Гордимся нашей землячкой и желаем ей удачи в дальнейшей карьере.