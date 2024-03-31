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Вспоминаем самые громкие теракты на территории Кыргызстана

Этот теракт напомнил, в частности, для постсоветского пространства, что международный терроризм никуда не исчез и от него исходит постоянная угроза.

Неделю назад, 22 марта, в "Крокус Сити Холле" в Москве произошел теракт, унесший жизни 140 человек. Ответственность за теракт в "Крокусе" взяла на себя ячейка ИГИЛ - "Вилаят Хорасан". Силовики задержали нескольких человек, в том числе уроженца Кыргызстана, имеющего гражданство России с 2014 года, который сдавал квартиру одному из предполагаемых террористов.

Этот теракт напомнил, в частности, для постсоветского пространства, что международный терроризм никуда не исчез и от него исходит постоянная угроза. Редакция Kaktus.media вспоминает самые громкие террористические акты, совершенные на территории Кыргызстана, а также случаи, когда это удалось предотвратить.

Похищение граждан США членами ИДУ

Первое упоминание теракта на территории Кыргызстана в открытых источниках датируется августом 2000 года, когда группировка Исламское движение Узбекистана захватило в заложники четверых граждан США в Кара-Суйском районе Ошской области. По данным Госдепа США, американцам удалось самостоятельно сбежать от них 12 августа. Детали этого инцидента неизвестны.

Взрыв на "Обероне" и в обменном бюро

27 декабря 2002 года произошел мощный взрыв на рынке "Оберон" (часть рынка "Дордой"), который силовые органы расценили как террористический акт - в газетах того времени он будет упоминаться как "предновогодний теракт". Тогда погибли девять человек, около 50 пострадали, получив серьезные ожоги и ранения.

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Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

 

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

 

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

 

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

8 мая 2003 года произошел еще один взрыв, но уже в обменном пункте филиала банка "Бакай", расположенном в Оше. От полученных в результате взрыва ран по дороге в больницу скончался сотрудник обменного бюро.

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

В скором времени были задержаны боевики Исламского движения Узбекистана Асадулло Абдуллаев и Ильхом Изатуллаев. 19 февраля 2004 года Военный суд Кыргызстана приговорил их к смертной казни.

Теракт у Дворца спорта

30 ноября 2010 года произошел теракт у входа в здание Дворца спорта имени Кожомкула. В этом помещении должен был проходить судебный процесс по делу о событиях, произошедших 7 апреля 2010 года. В результате взрыва ранения получили четыре человека. Как оказалось, взрывчатка была спрятана под канализационным люком членами террористической организации "Жайшуль Махди".

Место теракта у Дворца спорта. Фото: Knews.

Место теракта у Дворца спорта. Фото: Knews.

После этого уже 4 января 2011 года во время рейда в одной из квартир в доме по улице Жукеева-Пудовкина были убиты трое сотрудников милиции, которые опознали группу подозреваемых лиц, проходивших по этому делу.

В ходе спецоперации по их задержанию в селе Арашан двое членов группы были убиты, третьего задержали. Также погиб один из сотрудников спецназа "Альфа". Именно эти лица были организаторами взрыва у Дворца спорта.

Ликвидация террористов в Бишкеке

В июне 2015 года из колонии-поселения сбежали двое заключенных - граждане Казахстана Жанболот Амиров и Альберт Абхин. 25 июня беглецов обнаружили и попытались задержать, но они оказали вооруженное сопротивление и скрылись. Через некоторое время при попытке задержания Альберт Абхин взорвал себя гранатой. Второму удалось скрыться.

Жанболот Амиров и Альберт Абхин. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Жанболот Амиров и Альберт Абхин. Фото: пресс-служба ГКНБ.

16 июля 2015 года спецслужбы Кыргызстана провели спецоперацию в районе ГЭС-5, где ликвидировали четверых экстремистов. На Горького/Темирова были ликвидированы четверо террористов, еще семеро членов группировки задержаны. Жанболот Амиров также был ликвидирован в ходе боя.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

До этого в ГКНБ заявляли, что эта группа готовила теракт в Орозо айт в центре столицы, а также теракт на авиабазе в Канте.

Задержание террористов

22 октября 2015 года близ Бишкека задержали активных членов международной террористической организации (МТО). Сотрудники ГКНБ установили, что один из задержанных, являясь активным членом террористической группировки, планировал в ближайшее время организовать серию взрывов в административных зданиях правоохранительных органов. У него были обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, кроме того, планы-схемы учреждений - объектов атак, подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Фотографии после задержания террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Фотографии после задержания террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Фотографии после задержания террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Фотографии после задержания террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Фотографии после задержания террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Еще одна ликвидация террористов

11 декабря 2015 года в микрорайоне "Восток-5" сотрудники ГКНБ ликвидировали двух членов одной из международной террористической организации. При задержании боевики оказали вооруженное сопротивление. Был ранен один боец спецназа.

Ликвидация террористов в "Востоке-5". Фото: пресс-служба ГКНБ.

Ликвидация террористов в "Востоке-5". Фото: пресс-служба ГКНБ.

Ликвидация террористов в "Востоке-5". Фото: пресс-служба ГКНБ.

Ликвидация террористов в "Востоке-5". Фото: пресс-служба ГКНБ.

Ликвидация террористов в "Востоке-5". Фото: пресс-служба ГКНБ.

Члены уничтоженной группировки намеревались совершить теракт на территории Бишкека и Чуйской области. При спецоперации у преступников обнаружили четыре пистолета Макарова с боеприпасами, гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство и его компоненты, несколько мобильных телефонов и маски.

По данным ГКНБ, 19 ноября они застрелили участкового Актилека Абдувалиева.

Задержание семерых террористов

29 марта 2016 года в ходе спецоперации в Ошской области сотрудники ГКНБ задержали семерых членов террористической организации.

Этим была пресечена вербовочная деятельность террористической группировки, которая организовала канал переправки рекрутов в зону боевых действий и готовилась к совершению диверсионно-террористических акций на территории Кыргызстана. Все задержанные были взяты под стражу.

21-летний кыргызстанец

20 июня 2016 года сотрудники ГКНБ задержали при попытке въезда в Кыргызстан боевика международной террористической организации (МТО). 21-летний кыргызстанец прошел диверсионно-террористическую подготовку и в составе террористических формирований принимал участие в боевых действиях в Сирии. По утверждению комитета, он прибыл в Кыргызстан, чтобы подготовить и совершить террористические акции.

Взрыв в китайском посольстве

Взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке произошел 30 августа 2016 года. Тогда смертник подорвал себя, протаранив ворота посольства.

В результате взрыва трое человек пострадали, а сам смертник погиб. По словам очевидцев, детали взорвавшегося автомобиля разлетелись на 200 метров.

Взрыв в китайском посольстве в августе 2016 года.

Взрыв в китайском посольстве в августе 2016 года.

Взрыв в китайском посольстве в августе 2016 года.

Взрыв в китайском посольстве в августе 2016 года.

Взрыв в китайском посольстве в августе 2016 года.

Министерство иностранных дел Китая назвало произошедшее актом экстремизма и насилия.

По версии спецслужб Кыргызстана, теракт совершил смертник "Исламского движения восточного Туркестана".

Впоследствии были задержаны трое подозреваемых. В июне 2017 года все они были признаны виновными. Брат и сестра Хасаниддин Исмаилов и Куназим Мансурова получили по 10 лет. Химатилло Абдулажанова осудили на 18 лет.

Предотвращение теракта в День независимости

29 августа 2017 года сотрудники ГКНБ ликвидировали вооруженных террористов, которые, по утверждению комитета, готовили теракт в День независимости.

В ночь с 23 на 24 августа 2017 года террористическая группировка, передвигаясь по столице на автомашине марки Nissan Presage, была остановлена дежурным нарядом патрульной милиции на пересечении ул. Ауэзова и пр. Чуй. В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра его салона пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку) и, угрожая сотрудникам патрульной милиции, скрылись в неизвестном направлении.

Предотвращение теракта ко Дню независимости. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Предотвращение теракта ко Дню независимости. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Предотвращение теракта ко Дню независимости. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Предотвращение теракта ко Дню независимости. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Предотвращение теракта ко Дню независимости. Фото: пресс-служба ГКНБ.

29 августа 2017 года сотрудниками ГКНБ было установлено местонахождение остальных членов террористической группировки. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделения "Альфа" ГКНБ боевики были ликвидированы, третий член группировки получил ранение и позже был доставлен в больницу.

Задержание девяти членов террористической организации

25 октября 2018 года ГКНБ была пресечена деятельность спящей ячейки международной террористической организации (МТО), действовавшей на территории Чуйской области. Среди них - пятеро иностранцев и четверо кыргызстанцев.

Задержанные лица. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Задержанные лица. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Известно, что с 2017 года члены террористической ячейки активно занимались вербовкой и вовлечением в ряды боевиков МТО в Сирии и Афганистане рядовых граждан республики, а также вынашивали намерения по организации в Кыргызстане диверсионно-подрывных акций с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Момент задержания одного из них. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Индивидуальные задержания

В период с 2016 по 2024 год пресс-служба ГКНБ сообщала о задержании членов террористических организаций. Утверждалось, что задержанные планировали организовать насильственные акции террористического характера на территории Кыргызстана.

Перестрелка в Дмитриевке

17 мая 2023 года утром милиция перекрыла дорогу с восточной стороны Канта в сторону села Дмитриевка. Сотрудники силовых структур сообщили, что в одном из домов села произошла перестрелка.

Момент задержания одного из них. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Момент задержания одного из них. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Перестрелка в Дмитриевке. Фото: Kaktus.media.

Перестрелка в Дмитриевке. Фото: Kaktus.media.

Момент задержания одного из них. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Сотрудники спецподразделений МВД и ГКНБ провели операцию по задержанию вооруженного террориста. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Во время спецоперации в Дмитриевке был ранен спецназовец Э. Т., 1991 года рождения. Его прооперировалисостояние после операции оценивалось как стабильное.

Подростки планировали взорвать елку в Джалал-Абаде

В конце декабря 2023 года сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана задержали двух 16-летних подростков, которые планировали устроить теракт в центре Джалал-Абада.

Сообщалось, что несовершеннолетних завербовали в террористическую организацию "Исламское государство - "Вилаят Хорасан" через интернет.

"Они планировали заложить взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада и организовать вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы", - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, у задержанных изъяли мобильные устройства, а также обнаружили переписку с эмиссарами, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. В руки сотрудников нацбезопасности также попала видеозапись с клятвой на верность ("баят") лидеру международной террористической организации.

 

URL: https://kaktus.media/498380

           