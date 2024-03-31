Вспоминаем самые громкие теракты на территории Кыргызстана

Этот теракт напомнил, в частности, для постсоветского пространства, что международный терроризм никуда не исчез и от него исходит постоянная угроза.

Неделю назад, 22 марта, в "Крокус Сити Холле" в Москве произошел теракт, унесший жизни 140 человек. Ответственность за теракт в "Крокусе" взяла на себя ячейка ИГИЛ - "Вилаят Хорасан". Силовики задержали нескольких человек, в том числе уроженца Кыргызстана, имеющего гражданство России с 2014 года, который сдавал квартиру одному из предполагаемых террористов.

Этот теракт напомнил, в частности, для постсоветского пространства, что международный терроризм никуда не исчез и от него исходит постоянная угроза. Редакция Kaktus.media вспоминает самые громкие террористические акты, совершенные на территории Кыргызстана, а также случаи, когда это удалось предотвратить.

Похищение граждан США членами ИДУ

Первое упоминание теракта на территории Кыргызстана в открытых источниках датируется августом 2000 года, когда группировка Исламское движение Узбекистана захватило в заложники четверых граждан США в Кара-Суйском районе Ошской области. По данным Госдепа США, американцам удалось самостоятельно сбежать от них 12 августа. Детали этого инцидента неизвестны.

Взрыв на "Обероне" и в обменном бюро

27 декабря 2002 года произошел мощный взрыв на рынке "Оберон" (часть рынка "Дордой"), который силовые органы расценили как террористический акт - в газетах того времени он будет упоминаться как "предновогодний теракт". Тогда погибли девять человек, около 50 пострадали, получив серьезные ожоги и ранения.

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Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

8 мая 2003 года произошел еще один взрыв, но уже в обменном пункте филиала банка "Бакай", расположенном в Оше. От полученных в результате взрыва ран по дороге в больницу скончался сотрудник обменного бюро.

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

Фотографии из архива газеты "Вечерний Бишкек".

На тот момент заместитель министра внутренних дел, глава столичной милиции Кенешбек Дуйшебаев на пресс-конференции, 2002 год.

В скором времени были задержаны боевики Исламского движения Узбекистана Асадулло Абдуллаев и Ильхом Изатуллаев. 19 февраля 2004 года Военный суд Кыргызстана приговорил их к смертной казни.

Теракт у Дворца спорта

30 ноября 2010 года произошел теракт у входа в здание Дворца спорта имени Кожомкула. В этом помещении должен был проходить судебный процесс по делу о событиях, произошедших 7 апреля 2010 года. В результате взрыва ранения получили четыре человека. Как оказалось, взрывчатка была спрятана под канализационным люком членами террористической организации "Жайшуль Махди".

Место теракта у Дворца спорта. Фото: Knews.

После этого уже 4 января 2011 года во время рейда в одной из квартир в доме по улице Жукеева-Пудовкина были убиты трое сотрудников милиции, которые опознали группу подозреваемых лиц, проходивших по этому делу.

В ходе спецоперации по их задержанию в селе Арашан двое членов группы были убиты, третьего задержали. Также погиб один из сотрудников спецназа "Альфа". Именно эти лица были организаторами взрыва у Дворца спорта.

Ликвидация террористов в Бишкеке

В июне 2015 года из колонии-поселения сбежали двое заключенных - граждане Казахстана Жанболот Амиров и Альберт Абхин. 25 июня беглецов обнаружили и попытались задержать, но они оказали вооруженное сопротивление и скрылись. Через некоторое время при попытке задержания Альберт Абхин взорвал себя гранатой. Второму удалось скрыться.

Жанболот Амиров и Альберт Абхин. Фото: пресс-служба ГКНБ.

16 июля 2015 года спецслужбы Кыргызстана провели спецоперацию в районе ГЭС-5, где ликвидировали четверых экстремистов. На Горького/Темирова были ликвидированы четверо террористов, еще семеро членов группировки задержаны. Жанболот Амиров также был ликвидирован в ходе боя.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Операция по ликвидации террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

До этого в ГКНБ заявляли, что эта группа готовила теракт в Орозо айт в центре столицы, а также теракт на авиабазе в Канте.

Задержание террористов

22 октября 2015 года близ Бишкека задержали активных членов международной террористической организации (МТО). Сотрудники ГКНБ установили, что один из задержанных, являясь активным членом террористической группировки, планировал в ближайшее время организовать серию взрывов в административных зданиях правоохранительных органов. У него были обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, кроме того, планы-схемы учреждений - объектов атак, подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Фотографии после задержания террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Фотографии после задержания террористов. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Еще одна ликвидация террористов

11 декабря 2015 года в микрорайоне "Восток-5" сотрудники ГКНБ ликвидировали двух членов одной из международной террористической организации. При задержании боевики оказали вооруженное сопротивление. Был ранен один боец спецназа.

Ликвидация террористов в "Востоке-5". Фото: пресс-служба ГКНБ.

Члены уничтоженной группировки намеревались совершить теракт на территории Бишкека и Чуйской области. При спецоперации у преступников обнаружили четыре пистолета Макарова с боеприпасами, гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство и его компоненты, несколько мобильных телефонов и маски.

По данным ГКНБ, 19 ноября они застрелили участкового Актилека Абдувалиева.

Задержание семерых террористов

29 марта 2016 года в ходе спецоперации в Ошской области сотрудники ГКНБ задержали семерых членов террористической организации.

Этим была пресечена вербовочная деятельность террористической группировки, которая организовала канал переправки рекрутов в зону боевых действий и готовилась к совершению диверсионно-террористических акций на территории Кыргызстана. Все задержанные были взяты под стражу.

21-летний кыргызстанец

20 июня 2016 года сотрудники ГКНБ задержали при попытке въезда в Кыргызстан боевика международной террористической организации (МТО). 21-летний кыргызстанец прошел диверсионно-террористическую подготовку и в составе террористических формирований принимал участие в боевых действиях в Сирии. По утверждению комитета, он прибыл в Кыргызстан, чтобы подготовить и совершить террористические акции.

Взрыв в китайском посольстве

Взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке произошел 30 августа 2016 года. Тогда смертник подорвал себя, протаранив ворота посольства.

В результате взрыва трое человек пострадали, а сам смертник погиб. По словам очевидцев, детали взорвавшегося автомобиля разлетелись на 200 метров.

Взрыв в китайском посольстве в августе 2016 года.

Министерство иностранных дел Китая назвало произошедшее актом экстремизма и насилия.

По версии спецслужб Кыргызстана, теракт совершил смертник "Исламского движения восточного Туркестана".

Впоследствии были задержаны трое подозреваемых. В июне 2017 года все они были признаны виновными. Брат и сестра Хасаниддин Исмаилов и Куназим Мансурова получили по 10 лет. Химатилло Абдулажанова осудили на 18 лет.

Предотвращение теракта в День независимости

29 августа 2017 года сотрудники ГКНБ ликвидировали вооруженных террористов, которые, по утверждению комитета, готовили теракт в День независимости.

В ночь с 23 на 24 августа 2017 года террористическая группировка, передвигаясь по столице на автомашине марки Nissan Presage, была остановлена дежурным нарядом патрульной милиции на пересечении ул. Ауэзова и пр. Чуй. В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра его салона пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку) и, угрожая сотрудникам патрульной милиции, скрылись в неизвестном направлении.

Предотвращение теракта ко Дню независимости. Фото: пресс-служба ГКНБ.

29 августа 2017 года сотрудниками ГКНБ было установлено местонахождение остальных членов террористической группировки. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделения "Альфа" ГКНБ боевики были ликвидированы, третий член группировки получил ранение и позже был доставлен в больницу.

Задержание девяти членов террористической организации

25 октября 2018 года ГКНБ была пресечена деятельность спящей ячейки международной террористической организации (МТО), действовавшей на территории Чуйской области. Среди них - пятеро иностранцев и четверо кыргызстанцев.

Задержанные лица. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Известно, что с 2017 года члены террористической ячейки активно занимались вербовкой и вовлечением в ряды боевиков МТО в Сирии и Афганистане рядовых граждан республики, а также вынашивали намерения по организации в Кыргызстане диверсионно-подрывных акций с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Индивидуальные задержания

В период с 2016 по 2024 год пресс-служба ГКНБ сообщала о задержании членов террористических организаций. Утверждалось, что задержанные планировали организовать насильственные акции террористического характера на территории Кыргызстана.

Перестрелка в Дмитриевке

17 мая 2023 года утром милиция перекрыла дорогу с восточной стороны Канта в сторону села Дмитриевка. Сотрудники силовых структур сообщили, что в одном из домов села произошла перестрелка.

Момент задержания одного из них. Фото: пресс-служба ГКНБ.

Сотрудники спецподразделений МВД и ГКНБ провели операцию по задержанию вооруженного террориста. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Во время спецоперации в Дмитриевке был ранен спецназовец Э. Т., 1991 года рождения. Его прооперировали, состояние после операции оценивалось как стабильное.

Подростки планировали взорвать елку в Джалал-Абаде

В конце декабря 2023 года сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана задержали двух 16-летних подростков, которые планировали устроить теракт в центре Джалал-Абада.

Сообщалось, что несовершеннолетних завербовали в террористическую организацию "Исламское государство - "Вилаят Хорасан" через интернет.

"Они планировали заложить взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада и организовать вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы", - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, у задержанных изъяли мобильные устройства, а также обнаружили переписку с эмиссарами, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. В руки сотрудников нацбезопасности также попала видеозапись с клятвой на верность ("баят") лидеру международной террористической организации.

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