В Минкультуры рассказали, как в Оше отпразднуют День независимости

На центральной площади Оша запланированы народные гулянья.

В пресс-службе Министерства культуры представили программу празднования Дня независимости Кыргызстана в городе Ош.

По данным ведомства, 31 августа пройдут мероприятия, посвященные также 80-летию государственного деятеля, первого премьер-министра страны Насирдина Исанова.

На горе Сулайман-Тоо пройдет торжественное поднятие государственного флага КР. В ОшГУ запланирована научно-практическая конференция к юбилею Насирдина Исанова и открытие его памятника.

В драмтеатре имени Ибраимова пройдет мероприятие «Ош — город дружбы», на стадионе — спортивные состязания, а на ипподроме — конные игры.

На центральной площади Оша запланированы народные гулянья.

Напомним, в этом году 32-летие независимости Кыргызстана отпразднуют в Оше.



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