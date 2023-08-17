Топ-5 мероприятий, которые пройдут в Бишкеке в эти выходные

Поэтический вечер, концерт под открытым небом, кулинарный мастер-класс...

Какие еще мероприятия порадуют бишкекчан и гостей столицы в грядущие выходные, узнайте из еженедельной афиши Sputnik Кыргызстан.

Выставка живописи. В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представят живопись и графику, отражающие различные эмоции, истории и опыт. По словам художницы Алии Шагиевой, ее экспонаты должны напомнить зрителям о важности наблюдения за ощущениями, мыслями и их причинами. "Дуальность: Свет, Тьма и то, что между ними" посвящена исследованию дуальности мира.

Открытие состоится в пятницу в 15:00 по адресу: улица Юсупа Абдрахманова,196 и продлится до 3 сентября. Стоимость — 80 сомов.

Поэтический вечер. В ресторане "Zerno" на улице Турусбекова, 31 пройдет поэтический вечер. Начало в 19:00. Справки по телефону (0709) 31-78-79.

Суббота, 19 августа

Концерт под открытым небом. Творческий коллектив Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева приглашает на серию уличных концертов под театральной аркой (восточная сторона театра). До конца лета здесь будет звучать мировая и национальная классика, а артисты балета представят номера классической и современной хореографии.

В предстоящие пятницу и субботу в рамках этой серии состоится концерт солистов оперы и балета. Начало в 19:30. Стоимость билетов — 300 сомов. Телефон для справок (0312) 66-18-41.

Воскресенье, 20 августа

Кулинарный мастер-класс. После урока от профессионалов вы научитесь мастерски обращаться с мясом. Шеф-повара поделятся своими секретами и техниками. В программе следующие блюда: рибай-стейк, тибон-стейк, медальоны из телятины и многое другое. Начало в 12:00. Стоимость — 3 800 сомов. Справки по телефону (0772) 171-171.

Интеллектуальная игра. В это воскресенье пройдет квиз в "Munchen Pub" на тему "Назад в СССР". В команде может быть от двух до девяти участников. Начало в 18:30. Стоимость — 400 сомов. Начало в 18:30. Стоимость участия — 400 сомов. Телефон для справок (0555) 773-087.

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