Учебный год в Кыргызстане начнется в пятницу, 1 сентября — Минобразования

Согласно приказу главы Минобразования, также утвержден график школьных каникул на 2023/2024 учебный год.

Учебный год в Кыргызстане начнется в пятницу, 1 сентября, сообщили в Министерстве образования и науки.

Глава ведомства Каныбек Иманалиев подписал приказ, согласно которому 2023/2024 учебный год начнется 1 сентября, а завершится 25 мая.

Министр также утвердил график школьных каникул на 2023/2024 учебный год:

осенние каникулы — с 6 по 10 ноября. Начало занятий — 13 ноября;

зимние каникулы — с 1 по 14 января. Начало занятий — 15 января;

весенние каникулы — с 21 по 31 марта. Начало занятий — 1 апреля.

Для учащихся первых классов весенние каникулы продлят на одну неделю в третьей четверти.

Sputnik