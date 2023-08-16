Реэкспорт? В первом полугодии в Кыргызстан ввезли авто на $867,8 млн

В январе - июне в Кыргызстан ввезли 67 430 автомобилей.

Информация об этом содержится в данных Нацстаткома.

За первые шесть месяцев 2023 года в Кыргызстан ввезли на 51,1 тыс. авто больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма импорта составила $867,8 млн. Больше всего в Кыргызстан ввезли машин из Южной Кореи - 21 705, США - 11 442, Китая - 10 501, России - 6 348 и Японии - 6 342.

Напомним, на фоне резкого импорта машин в I квартале 2023 года Кыргызстан нарастил экспорт автомобилей в Россию и Казахстан в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее российская таможня начала фиксировать массовые случаи махинаций с занижением стоимости при растаможке авто из стран ЕАЭС, которые поставляют в Россию в рамках серого и параллельного импорта.



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