Минцифры: В Кыргызстане стали реже жениться, разводиться, рожать и умирать

В сравнении с аналогичным периодом количество регистраций брака уменьшилось на 2 687.

Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития в первом полугодии текущего года зарегистрировал 19 347 браков по всей республике. В сравнении с аналогичным периодом количество регистраций брака уменьшилось на 2 687. Об этом сообщает пресс-служба МЦР.

Сообщается, что в первом полугодии самым популярным днем в столичном Дворце бракосочетания стало 23 марта (23.03.2023) – в эту дату прошло 62 церемонии бракосочетания. За полгода во дворце зарегистрировали отношения 1 505 пар.

Кроме этого, согласно статистике, если в первом полугодии 2022 года брак расторгли 6 067 пар, то в первые шесть месяцев 2023-го – 5 814.

Также сообщается, что за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 66 212 новорожденных, что на 5 807 меньше, чем в аналогичный период 2022-го.

По данным ведомства, в республике было зарегистрировано 15 087 фактов смерти, что на 1 345 меньше в сравнении с первым полугодием прошлого года.



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