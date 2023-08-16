ГКНБ КР: Пресечена коррупционная схема в Центре образования Свердловского района

Бишкек, "Саясат.kg". В том числе проверяется наличие аналогичных фактов и схем в других районных центрах образования.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по сокращению системной коррупции в деятельности мэрии г. Бишкек и сфере образования возбуждено уголовное дело, в рамках которого выявлена и пресечена коррупционная схема по незаконному выводу и присвоению бюджетных денежных средств, организованную А.А.Ф. - бухгалтером Центра образования Свердловского района (РЦО).

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что А.А.Ф. вступила в сговор с другими ответственными работниками РЦО, совместно с которыми выводила бюджетные средства в особо крупном размере путем перевода денег на счета аффилированных лиц подрядных организаций, выигравших тендеры, организованных РЦО.

По результатам проведенной аудиторской проверки, в период с 2014 года по настоящее время, установлен ущерб в размере 8 млн. 637 тыс. 400 сомов.

15 августа 2023 года А.А.Ф. в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.

В том числе проверяется наличие аналогичных фактов и схем в других районных центрах образования.