За полгода Кыргызстан импортировал 2,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

За январь — июнь 2023 года объем импорта электроэнергии в Кыргызстан составил 2 миллиарда 104,1 миллиона киловатт-часов.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 513,3 миллиона киловатт-часов. Больше всего электроэнергии импортировано из Туркменистана — 1 миллиард 7,5 миллиона киловатт-часов. Кроме того, республика закупила 667,5 миллиона киловатт-часов у Казахстана, 283,4 миллиона киловатт-часов — у России и 145,6 миллиона киловатт-часов — у Узбекистана.

Общая стоимость импортированного электричества составила почти 5 миллиардов сомов.

Значит, один киловатт в среднем стоил 2,4 сома. При этом в Туркменистане и Казахстане мы покупали электричество по 2,6 сома, в России — по 2,09 сома.



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