Следователя ГКНБ, задержанного со взяткой, оштрафовали на 2 миллиона сомов

Следователя ошского управления ГКНБ, задержанного с крупной взяткой, оштрафовали.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решение принял Октябрьский районный суд Бишкека.

«Известно, что расследованием занималась Генеральная прокуратура. После того как следствие было завершено, Ы.Т. было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере» УК КР. Обвиняемого приговорили к штрафу в размере 2 миллионов сомов», — сообщили редакции.

В Бишкекском городском суде 24.kg подтвердили информацию. Известно, что Ы.Т. обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Напомним, в январе в здание главного управления ГКНБ Оша вошел спецназ МВД. Выяснилось, что во время спецоперации был задержан следователь спецслужб. По предварительным данным, он вымогал взятку в размере $15 тысяч.



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