150 человек обманули, пообещав трудоустройство в Польше и Германии. Задержан подозреваемый

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с трудоустройством за границей.

Пострадавших - более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

Задержанным оказался житель Кызыл-Кыштакского сельского района Ошской области М. Ш., 1995 года рождения.

По предварительной информации, он открыл офис в Оше и обещал клиентам помочь с получением виз в Европу и дальнейшим трудоустройством, ссылаясь на наличие контрактов с европейскими работодателями в Польше и Германии. Более 150 человек в это поверили и оплатили услуги задержанного, отдав каждый от 900 до 1 800 евро.

После задержания 11 августа подозреваемого отправили в Ош, где горсуд постановил оставить его под стражей до окончания следствия.

Милиционеры устанавливают прочих причастных к мошеннической схеме. И ищут других пострадавших от действий задержанного, которых просят позвонить по телефонам: 102 или 0553 01 70 17.



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