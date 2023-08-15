Повторные выборы. В ЦИК уточнили, когда должна пройти жеребьевка

Регистрация продлится до 20 августа включительно.

В ЦИК уточнили, когда должна пройти жеребьевка по распределению участников повторных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому избирательному округу № 26 в бюллетене.

Отмечается, что текст бюллетеня члены комиссии утвердят до 24 августа. Бюллетени будут изготовлены до 5 сентября. Уточняется, что претенденты на мандаты, отказавшиеся от участия в выборах до этой даты, могут рассчитывать на возвращение избирательного залога в сумме 100 тысяч сомов.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Регистрация продлится до 20 августа включительно.

Ранее Центризбирком признал результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента — это более трети.



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