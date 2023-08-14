На Иссык-Куле задержали двух парней, избивших повара

На Иссык-Куле задержали двух парней, избивших повара.

Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в милицию обратился 36-летний житель города Бишкек. В своем заявлении он указал, что в ночь с 12 на 13 августа примерно 03.30 часов трое неизвестных угрожая ножом, избили повара кафе "Медуза", расположенный на территории пансионата "Солнышко" в селе Чок-Тал. Пострадавший 20-летний житель Чуйской области полученными телесными повреждениями был госпитализирован в районную территориальную больницу.

Заявление было зарегистрировано в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по горячим следам были задержаны двое парней. Задержанными оказались жители села Чок-Тал 21-летний А.Н., 24-летний Ш.А. и 22-летний житель Нарынской области А.А., которые были водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района до принятия меры пресечение судом.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные мероприятия

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