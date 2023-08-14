Запуск шахты «Жыргалан». В РКФР рассказали, кто получил кредит

В мае 2022 года ОсОО «Бизнес Инвест Компани» начало подготовительные работы на Восточном участке.

Российско-Кыргызский фонд развития выделил льготный кредит размером $1,7 миллиона на приобретение оборудования и спецтехники для ОсОО «Бизнес Инвест Компани». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, цель проекта — возобновление добычи угля на крупном месторождении Жыргалан в Иссык-Кульской области. Этот рудник начали разрабатывать в 1959 году, его запасы оцениваются в 18 миллионов тонн твердого топлива. В сентябре 2012-го на предприятии случился пожар, работа остановилась. На территории рудника находятся три шахты — на участках Центральный, Западный и Восточный.

В мае 2022 года ОсОО «Бизнес Инвест Компани» начало подготовительные работы на Восточном участке.

Компания отремонтировала подъездные пути и установила ЛЭП, сейчас строит вахтовый поселок. При этом в шахте уже добывается 100-120 тонн угля в день. В дальнейшем ее производственная мощность возрастет и составит 50 тысяч тонн угля в год.

«На реализацию данного проекта РКФР выделил нам $1 миллион 733 тысячи. На эти деньги мы в первую очередь заказали оборудование из России. Все, начиная от одежды шахтеров и заканчивая конвейерами, заказано в РФ за счет средств фонда», — сказал генеральный директор компании Кубатбек Керимов.

В свою очередь глава РКФР Артем Новиков отметил, что месторождение простаивало 11 лет. После поручения президента его стали готовить к запуску.

«Мы внесли свой вклад в исполнение поручения главы государства. Проект предполагает импортозамещение и позволит создать 126 рабочих мест», — отметил он.

Глава РКФР также сообщил, что этот участок затопило в 2017 году. Были специально спроектированы и установлены водоотводы, которые периодически откачивают воду (уже откачано 2,5 тысячи кубометров воды и убрано 420 метров ила). Сейчас буровые машины бурят пласты, уголь осыпается и подается наверх.

«Первые 1,2 тысячи тонны уже поставлены на Каракольскую теплоэлектростанцию. Добыча угля на этом месторождении ведется в партнерстве с государством — 20 процентов от произведенного объема получает госпредприятие «Кыргызгеология». Иными словами, с каждой тонны в доход государственного предприятия идет 255 сомов», — заключил Артем Новиков.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/272467/