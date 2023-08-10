Минфин заявил, что не платил Тенгизу Болтуруку зарплату в "Наследии великих кочевников"

В финансовом ведомстве прокомментировали эту информацию.

В качестве внешнего управляющего компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук получал зарплату в размере $45 тыс. в месяц в холдинге "Наследие великих кочевников". Именно такую зарплату утвердил министр финансов Алмаз Бакетаев. Кроме того, в "Кумторе" он получал еще $55 тыс. в месяц. Таким образом Болтурук получал $100 тыс. в месяц. В финансовом ведомстве прокомментировали эту информацию.

Так, Минфин заявляет, что по указу президента от 2021 года и на основании постановления кабмина была создана "Национальная холдинговая компания "Наследие великих кочевников". Для формирования уставного капитала общества из республиканского бюджета было выделено 3,4 млрд сомов.

"На текущий момент не было произведено расходов, связанных с выплатой заработной платы Болтуруку Тенгизу Аяпберген уулу из республиканского бюджета и бюджета ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие великих кочевников". Этот факт подтверждается бухгалтерскими отчетами", - сообщает ведомство.

В настоящее время, согласно постановлению кабмина №61 от 10 февраля 2023 г., проводится процедура ликвидации компании "Наследие великих кочевников", добавили в Минфине.

Ранее Счетная палата проводила проверку и установила, что в августе 2021 года Тенгиз Болтурук изменил размер своего месячного вознаграждения в "Кумтор голд компани" до $40 тыс. При этом к решению об увеличении зарплаты временного управляющего не было обосновывающих документов. Общая сумма вознаграждений Болтурука с мая 2021 года по февраль 2022-го составила $473,2 тыс. 21 декабря 2021 г. Болтурук установил себе вознаграждение в размере $55 тыс.

Напомним, в сентябре 2022 года против Болтурука было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. По данным следствия, в результате коррупционных действий должностных лиц ЗАО "Кумтор голд компани", по предварительным подсчетам, государству был причинен ущерб на сумму около 1 млрд сомов.

"Из всей этой суммы сам Тенгиз Болтурук заплатил всего 10 млн сомов. Внес оплату 27 апреля 2023 года некий Чынгыз Турсунбекович Тогузбаев, но кто он такой, неизвестно", - рассказали источники.



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