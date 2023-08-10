Кыргызстанцам рассказали, в каких терминалах можно оплатить полис медицинского страхования

Об этом сообщает пресс-служба Фонда ОМС при Минздраве.
Теперь каждый гражданин Кыргызстана, желающий получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), может воспользоваться услугами платежного оператора "Оной". Об этом сообщает пресс-служба Фонда ОМС при Минздраве.
Платежные терминалы, установленные в различных точках страны, обеспечивают простой и безопасный способ оплаты страховки, говорится в сообщении.
В ФОМС добавили, что все желающие приобрести полис ОМС теперь могут воспользоваться сервисами платежных операторов QUICKPAY, Pay24, "Оной", а также банковскими терминалами "Айыл Банка", "Бакай Банка", терминалами оператора связи Mega.
URL: https://kaktus.media/485031