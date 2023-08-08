С 2021 года описано 101,86 километра кыргызско-таджикской госудС 2021 года описано 101,86 километра кыргызско-таджикской государственной границы

Рабочие группы продолжают принимать меры по стабилизации мирной обстановки

С 2021 года описано 101,86 километра кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По их данным, работы по уточнению границ проводятся с мая 2021-го и продолжаются по сей день.

Так, только с начала нынешнего года проведены семь встреч сторон, в том числе та, которая проходит сейчас в Душанбе и продлится до 10 августа. Решением вопросов занимаются специально созданные и утвержденные руководством обеих стран рабочие группы.

vesti.kg