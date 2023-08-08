ГНС уничтожила более 2,3 млн налоговых деклараций физических лиц

В общей сложности уничтожено более 2 млн 377 тыс. налоговых деклараций физических лиц.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики завершила процесс уничтожения всех представленных налоговых деклараций физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В общей сложности уничтожено более 2 млн 377 тыс. налоговых деклараций физических лиц.

Из них 1 млн 503,1 тыс. деклараций принадлежат физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, 321,5 тыс. – лицам, не имеющим облагаемых доходов, и 553,1 тыс. – лицам, замещающим или занимающим государственные или муниципальные должности.

Сегодня ГНС уничтожила бумажные формы деклараций физических лиц путем сжигания на специальном аппарате – инсинераторе. Процесс прошел при участии руководства ГНС, Министерства экономики и коммерции, межведомственной комиссии и представителей СМИ.

Электронные декларации уничтожены государственным учреждением "Салык сервис".

Заместитель председателя ГНС Бекболот Алиев отметил, что Закон Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" гарантирует уничтожение налоговых деклараций, поданных физическими лицами.

ГНС поручено произвести уничтожение всех представленных деклараций физическими лицами в течение 60 дней с момента введения в действие Закона (вступил в силу 9 июня).

Данный Закон предусматривает легализацию активов (движимого и недвижимого имущества, денежных средств и т. д.), имеющихся на 1 января 2023 года.

"Легализующим свои активы физическим лицам предоставляются особые льготы: они освобождаются от уплаты налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и других обязательных платежей, связанных с данными активами. Кроме того, они освобождаются от уголовной ответственности путем предоставления государственной гарантии в соответствии с законодательством КР" – сказал Б.Алиев.

Цель данного Закона состоит в привлечении имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма для добровольного декларирования принадлежащих им активов. Это касается также активов, номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики на момент декларирования.

Этот закон также способствует привлечению внутренних и внешних инвестиций в экономику Кыргызской Республики и сокращению доли теневой экономики. Он обеспечивает гарантии сохранности активов и защиты их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики за нарушения законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного данным законом.

Добровольно декларировать активы можно до 9 июня 2024 года.





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