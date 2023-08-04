Пакистанец по чужому паспорту летел из Бишкека в Турцию, Украину и Италию

Гражданин Пакистана С.А. хотел уехать в Италию, но не имел возможности: в итальянском посольстве ему дважды отказывали в выдаче визы.

Тогда С.А. решил действовать обходными путями. Прилететь в Бишкек, получить поддельный пакистанский паспорт, с которым отправиться в Украину, а уже оттуда – в Италию.

В Бишкек пакистанец прилетел 6 февраля 2023 года и пробыл здесь до 8 июня. За это время некое неустановленное следствие лицо сделало ему фальшивый паспорт с соответствующей визой. Услуга обошлась С.А. в 6 тысяч долларов.

Сотрудники КПП "Манас-аэропорт" обнаружили подделку. Причем вылететь собирался этот недобросовестный пассажир не в Украину, а в Турцию. Оказалось, что паспорт, который предъявил С.А., вполне нормальный, настоящий, даже с не истекшим сроком годности, но принадлежит он совершенно другому человеку. Где и как для С.А. раздобыли это удостоверение личности – так и осталось за кадром. По показаниям самого С.А., этот паспорт привез ему муж сестры из Италии.

Первомайский районный суд Бишкека признал пакистанца С.А. виновным в незаконном пересечении государственной границы и приговорил к штрафу в размере 100 000 сомов и выдворению за пределы Кыргызстана.





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