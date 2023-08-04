В Кыргызстане в ближайшее время запустят четыре новых производственных предприятия

После запуска, завод будет не только удовлетворять потребности местного рынка, но и сможет экспортировать свою продукцию в другие страны.

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев провел выездное совещание с руководителями фондов развития и государственных банков КР в рамках реализации поручений президента страны по созданию новых производственных предприятий на базе ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» и государственного предприятия «Бишкекский штамповочный завод».

На выездном совещании обсуждены планы по созданию новых современных производственных предприятий при поддержке и финансировании фондов развития и госбанков, вывода их на полную производственную мощность, увеличения объемов выпускаемой продукции, развития производства страны.

В ходе посещения предприятий, входящих в ОАО «Кыргызининдустрия» Бакыт Торобаев отметил, что, в сентябре 2023 года будут открыты четыре новых производственных предприятия, в частности – «Кыргызбетоностроение», «Кыргыз топчу», «Кыргыз электроника», «Кыргыз темир мык».

К примеру, предприятие «Кыргызбетонстрой» было оснащено современным оборудованием для изготовления панелей для домов. Монтаж оборудования производился специалистами из Италии. После запуска, завод будет не только удовлетворять потребности местного рынка, но и сможет экспортировать свою продукцию в другие страны.



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