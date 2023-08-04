Среди молодежи участились случаи употребления наркотиков – ГУВД

Среди молодежи участились случаи употребления наркотиков.

Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

В связи, с чем проводится профилактическое мероприятие под наименованием «Рефлекс», целью которого является пресечение и противодействие распространения психоактивных, синтетических наркотических средств и психотропных веществ.

«Наркоборцы совместно со специалистами фармацевтической инспекции Департамента лекарственных средств и медицинских изделий посетили столичные аптеки, где провели профилактическую беседу с рабочим персоналом, в частности с фармацевтами, которым разъяснили, что без каких-либо официальных назначений врача не продавать лекарства и препараты с содержанием психотропных веществ и наркотических средств», - говорится в сообщении.

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