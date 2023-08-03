В Сузаке нашли наркопритон, где оказывали секс-услуги. Задержаны организатор и две женщины

В Сузаке обнаружили наркопритон, в котором также предоставлялись секс-услуги.

Оперативники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР задержали его организатора и двух женщин.

В конце мая текущего года в Сузакский РОВД сообщили, что в одной из гостиниц на трассе Ош - Бишкек девушки предоставляют интим-услуги посетителям, а также что там собираются для употребления наркотических средств и лекарственных препаратов.

Милиционеры возбудили уголовное дело по ст. 160 УК КР "Содействие проституции и разврату" и привлекли к расследованию СБНОН МВД КР по Джалал-Абадской области.

В результате задержали 30-летнего Т. Его обвиняют в организации группы, которая содержала и администрировала притон.

Судя по фото, предоставленным пресс-службой МВД КР, также задержали двух женщин.

Где сейчас находятся задержанные женщины, не уточняется. Мужчину водворили в ИВС Сузакского РОВД. Расследование продолжается.



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