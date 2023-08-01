Митинг сотрудников скорой помощи. В ФОМС сообщили, сколько денег выделяют центру

В Кыргызстане всего работают 776 бригад скорой медицинской помощи, из них 676 — линейных (фельдшерских) бригад и 100 специализированных врачебных бригад.

Об этом сообщили в ФОМС.

По его данным, в Центре экстренной медицины (ЦЭМ) Бишкека функционируют 99 линейных и 81 специализированная бригада. С начала года поступило почти 115 тысяч вызовов, из которых с выездом обслужили 91 тысячу случаев, амбулаторно оказали медпомощь более 3 тысячам человек.

«В целом на службу скорой медицинской помощи по стране Фондом ОМС предусмотрено более 500 миллионов сомов, из них Центру экстренной медицины столицы — 171 миллион 713 тысяч 200 сомов на 2023 год», — сообщили в ФОМС.

За семь месяцев 2023 года Фонд ОМС профинансировал по предоставленным заявкам ЦЭМ Бишкека — 116 миллионов 312 тысяч 100 сомов. Из них заработная плата составила — 88 миллионов 378 тысяч 900 сомов, или 76 процентов. Отчисления в Социальный фонд — 15 миллионов 243 тысячи 900 сомов (13,1 процента), а также другие расходы составили 12 миллиона 689 тысяч 300 сомов (10,9 процента).

«Фонд ОМС ежемесячно, на регулярной основе выплачивает заработную плату медицинским работникам, в том числе и сотрудникам службы экстренной медицинской помощи. Важно отметить, что каждая организация здравоохранения самостоятельно формирует свой бюджет и представляет заявки на выплаты», — заявили в организации и напомнили, что Центр экстренной медицины Бишкека финансируется по количеству бригад экстренной медицинской помощи.

Напомним, сегодня сотрудники столичной скорой помощи вышли на пикет к Минздраву с требованием повысить им заработную плату. Позднее глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов разъяснил, что размер заработной платы сотрудников скорой фиксированный, но есть еще выплаты по КТУ (коэффициент трудового участия) и он ежемесячно варьируется.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/271534/