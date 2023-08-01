Предприниматели из Чуйской и Омской областей подписали более 10 выгодных контрактов и соглашений

На днях в Омской области РФ состоялась встреча представителей чуйского и омского бизнес-сообществ.

На встрече состоялся продуктивный обмен данными. По итогам встреч было подписано более десяти контрактов и соглашений на поставку в Омскую область плодоовощной продукции, изделий из металла, а также импорта в Кыргызстан зерновой продукции и агротехники и т.д.

Помимо этого, состоялся визит делегации Чуйской области под руководством полпреда президента КР в Чуйской области Каната Джумагазиева в Омскую область. Делегация приняла участие в работе Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «Агро-Омск 2023», ознакомилась с продукцией нескольких заводов и предприятий, посетила научные центры и ВУЗы, а также уделила время на осмотр оросительных систем.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча К.Джумагазиева с временно исполняющим обязанности губернатора В.Хоценко, в ходе которой стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего, межрегионального сотрудничества Чуйской области с Омской областью в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах.



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