ГКНБ: Задержаны иностранный гражданин и сотрудники Чуй-Бишкекского Управления химизации, защиты и карантина растений

Бишкек, "Саясат.kg". В совокупности причиненный ущерб государству от данной незаконной деятельности составил более 40 млн. сомов.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по факту «Незаконной предпринимательской деятельности» и «Коррупции», задержан гражданин РК «М.Р.А» и сотрудники Чуй-Бишкекского Управления химизации, защиты и карантина растений (фитосанитарная служба) - «Э.Э.», «А.А.» и «А.К.».

Указанные лица организовали устойчивую незаконную схему по изготовлению товаросопроводительных документов, необходимых для пересечения грузо-транспортных средств через северные контрольно-пропускные пункты (Чалдовар, Ак-Тилек, Ак-Жол и Чон-Капка автодорожные), груженных сельскохозяйственной и иной продукцией в страны ЕАЭС, с целью дальнейшего уклонения от выплат налогов.

Кроме того, установлено, что данный иностранный гражданин, в сговоре с сотрудниками Чуй-Бишкеского Управления химизации, защиты и карантина растений путем регистрации лже-фирм в налоговых органах, за денежное вознаграждение предоставляли предпринимателям сейф товаросопроводительных документов для беспрепятственного экспорта товаров в страны ЕАЭС, без прохождения соответствующих процедур. В совокупности причиненный ущерб государству от данной незаконной деятельности составил более 40 млн. сомов.

По результатам проведенных специальных следственных действий, а также постановлением Октябрьского районного суда гражданину РК «М.Р.А.», а также сотрудникам Чуй-Бишкеского Управления химизации, защиты и карантина растений «Э.Э.», «А.А.» и «А.К.», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в СИЗО № 21 СИН МЮ КР.

На сегодняшний день, продолжаются комплекс дополнительных оперативно розыскных мероприятий, направленных на установление других причастных лиц к данной незаконной деятельности и выявлению нанесенного ущерба государству от деятельности аналогичных лже-фирм.