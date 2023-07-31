Президенту не доверяют, а верят

Составлялись рейтинги внешнего вида и умения хорошо выглядеть.

По итогам национального опроса Международного республиканского института США рейтинг Садыра Жапарова упал на три процента. Речь идет о так называемом рейтинге доверия, согласно которому в сентябре прошлого года президент внушал доверие 38 процентам кыргызстанцев, а теперь таких доверчивых якобы осталось только 35 процентов.

Какие только рейтинги не составляются всевозможными прозападными организациями! По каким только параметрам и критериям не сравниваются люди, занимающие высокие государственные посты! Есть даже рейтинг роста и веса (и в этом рейтинге у кыргызского президента, кстати, очень неплохие показатели).

Составлялись рейтинги внешнего вида и умения хорошо выглядеть. Которые давали отличную возможность нашим так называемым оппозиционерам вдоволь наобсуждаться относительно президентской обуви и спортивного костюма. Здесь он, кстати, тоже не проиграл, поскольку вещи носит брендовые и качественные.

Нынешним летом Садыру Жапарову с другими политическими деятелями Кыргызстана в очередной раз пришлось помериться доверием.

Что это вообще такое – рейтинг доверия? Влияет ли он на что-нибудь? Стоит ли к нему присматриваться и прислушиваться, относиться к нему серьезно? Значит ли все это, что главе государства нужно сейчас бросить все дела и срочно кинуться отращивать себе рейтинг… хотя бы как у Джо Байдена?

По словам заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова, рейтинг доверия у президента США Байдена – 36 процентов. На целый процент выше, чем у Жапарова. Но тоже не сказать чтоб очень высокий. "Байден в ус не дует, - заметил Байсалов, - почему Садыр Жапаров должен переживать из-за какого-то рейтинга?"

К слову: вы видели с трудом передвигающегося и заговаривающегося Джо Байдена. И видели бодрого, подтянутого, решительного Садыра Жапарова. И вы верите, что у них одинаковые рейтинги? Вам не смешно?

Составляется такой рейтинг в результате выборочного опроса населения. В идеале – человеку задают вопрос: "Вы доверяете или не доверяете такому-то политику?" И предлагают варианты ответов: "безусловно доверяю", "скорее доверяю", "скорее не доверяю", "безусловно не доверяю", "затрудняюсь ответить".

Последний вариант, кстати, здесь наиболее предпочтителен. И именно так скорее всего отвечают по-настоящему думающие респонденты. Что значит доверять или не доверять кому-либо? Доверие даже в науке определяется неконкретно и расплывчато: "доверие – открытые взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях".

Звучит красиво, но непонятно. В каких отношениях мы, кыргызстанцы, находимся с нашим президентом? Широко известна поговорка "Доверяй, но проверяй" - она сама по себе говорит о многом. Доверие – это некая полумера, это вроде как уверенность, но не до конца. Вроде как считаешь кого-то порядочным человеком – но все-таки слегка сомневаешься…

Так же сомнительны и все эти американские рейтинги. И служат они одной цели – рассорить народ с президентом и президента с народом, внести раскол и смуту в гражданское общество. Расколотым и разрозненным обществом легче управлять и подчинить его своей воле. Именно этого различными манипуляциями и добиваются наши западные "товарищи".

Рейтинг доверия – одна из манипуляций.

Само слово "доверие" означает то, что существует ДО веры. То есть доверять – значит предполагать, что кому-то (в данном случае президенту) можно верить. Вера, в отличие от доверия, не нуждается в доказательствах. Это не предположение, граничащее с сомнением, это – твердое знание, подкрепленное опытом.

Рейтинги ВЕРЫ почему-то никто не составляет. А зря. Такой рейтинг показал бы, что у Садыра Жапарова есть нечто гораздо большее, чем доверие. Народ ему ВЕРИТ.

Верят Жапарову не просто так, не авансом. За время своего президентства он показал, что слов на ветер не бросает, выполняет все обещания и всем сердцем болеет за Кыргызстан. Показал свое твердое намерение искоренить коррупцию, вернуть стране все ранее утраченное и разбазаренное, укрепить границы и партнерско-союзнические отношения с соседями, заставить сильных мира сего с должным уважением относиться к нашему маленькому свободному государству.

Народ Жапарову верит, идет за ним и поддерживает его. Как бы его оппонентам – и внутренним, и внешним – ни хотелось доказать обратное.

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