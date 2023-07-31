Послы Улан Джусупов и Ник Боулер посмотрели, как в Англии работают кыргызстанцы

Это позитивно отражается на увеличении квот для Кыргызстана по организованному трудоустройству на сезонные работы в Великобритании.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Великобритании и Северной Ирландии Улан Джусупов и посол Великобритании в Кыргызстане Ник Боулер посетили фермы на юге Англии, где работают кыргызстанцы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Послы двух стран ознакомились с условиями работы, быта и проживания граждан Кыргызстана, а также с соблюдением правил безопасности и осмотрели места сбора и сортировки урожая.

Британской стороной в положительном ключе отмечены такие преимущества работников из Кыргызстана, как трудолюбие, ответственность в работе, человеческие качества и соблюдение иммиграционных правил.

Это позитивно отражается на увеличении квот для Кыргызстана по организованному трудоустройству на сезонные работы в Великобритании.

Кроме того, дипломаты двух стран провели встречи с владельцами ферм и британским оператором Hoрs. Улан Джусупов выступил с идеей проекта по установлению сотрудничества между фермерскими хозяйствами КР и Великобритании. В том числе он предложил рассмотреть возможность внедрения британской практики по выращиванию сельскохозяйственных культур, организации производства, хранения, сортировки и упаковки. Британская сторона выразила готовность рассмотреть предложение одновременно с организацией производственной сельскохозяйственной практики для студентов Кыргызского национального аграрного университета (КНАУ) имени Скрябина в рамках программы по сезонным работникам на фермах страны.

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