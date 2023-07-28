С начала текущего года в Кыргызстане раскрыто более 50% уголовных дел – МВД

С начала текущего года в Кыргызстане раскрыто более 50% уголовных дел.

Об этом сегодня, 28 июля, сообщили в МВД в ходе заседания коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2023 года.

Основной темой заседания коллегии стали итоги правоохранительной работы органов внутренних дел республики за 6 месяцев 2023 года. С докладом по данному вопросу выступил первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов.

Так, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, с начала 2023 года всеми правоохранительными органами возбуждено 24 тыс. 492 уголовных дела. Из них органами внутренних дел возбуждено 22 тыс. 988 уголовных дел, что составляет 93,8% от общего числа преступлений. Процент раскрываемости преступлений за указанный период составил 58,9.

Адылбек Бийбосунов проинформировал о состоянии криминогенной обстановки, обозначил ряд направлений, по которым необходимо усиливать эффективность работы и указал на недоработки, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки.

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