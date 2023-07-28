Задержан главный инженер ГП «Кыргызавтожол». Нанес ущерб в 2,6 миллиона сомов

За некачественный ремонт и завышение суммы работ на автодороге задержан главный инженер дорожно-эксплуатационного предприятия № 21 ГП «Кыргызавтожол».

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Надзорный орган выявил нарушения при асфальтировании с 12-го по 17-й километр дороги государственного значения «Обходная Ош» (от 660-го километра автодороги Бишкек — Ош (Т-образный перекресток) до автодороги Ош — Кара-Суу.

Установлено, что при выполнении указанных работ должностные лица дорожно-эксплуатационного предприятия № 21 ГП «Кыргызавтожол», регионального отдела № 5 департамента дорожного хозяйства при Минтрансе и ОсОО «В.С.Л.» внесли в акты приемки и акты выполненных работ от 2021-го и 2023 года завышенные объемы уложенного асфальтобетона и цен на него.

Вследствие некачественного ремонта отдельные участки автодороги деформировались. Государству причинен ущерб в 2 миллиона 683 тысячи 786 сомов.

По факту прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением», 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» и 346 «Служебный подлог» УК КР.

В качестве подозреваемого задержан и водворен в изолятор временного содержания главный инженер дорожно-эксплуатационного предприятия № 21 М.М.

Следствие по уголовному делу продолжается.



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