Садыр Жапаров рассказал, почему разрешил работать майнинг-фермам в Кыргызстане

Президент в очередном своем интервью ответил на вопросы о деятельности майнинг-ферм в Кыргызстане.

Ранее журналисты выяснили, что при дефиците электроэнергии в Кыргызстане работают майнинг-фермы.

Садыр Жапаров рассказал, что майнинг будет осуществляться не по заниженному тарифу, а по 5,04 сома за 1 киловатт — это самый высокий тариф на сегодня.

Мы разрешили строительство такой фермы в Кеминском районе потому, что позволяет мощность Кеминской подстанции. - Садыр Жапаров

Он также отметил, что летом в республике электроэнергия генерируется в достаточном объеме и даже есть излишки, которые невозможно никому продать. Поэтому майнинг разрешен на тех участках, где позволяет мощность, чтобы в энергосектор поступали доходы. Если в зимний период будет ощущаться нехватка, то работу таких ферм приостановят. Остальные девять месяцев они могут работать.

«Энергосектор приносит миллионные налоговые поступления. К примеру, майнинг-ферма в Кемине за шесть месяцев перечислила энергетикам 480 миллионов сомов и уплатила 225 миллионов сомов в виде налогов. Все эти деньги направлены на нужды государства и населения. Компания в Кемине зарегистрировалась в местном налоговом органе и впредь будет уплачивать налоги в местный бюджет и способствовать развитию района», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства также отметил, что дефицит электроэнергии ощущается в зимний период. Недостающий объем импортируется из других государств по 3 сома. Продавая электричество майнинг-фермам по тарифу 5,04 сома, остается 2,04 сома чистой прибыли. Это еще приумножается налоговыми поступлениями. Государство извлекает только выгоду, а не вред.

«В будущем мы откажемся от импорта электроэнергии из-за рубежа зимой. До конца этого года будут вводиться в эксплуатацию строящиеся на сегодня ГЭС. В будущем мы станем страной — экспортером электроэнергии. Со следующего года перед нами стоит задача экспортировать электроэнергию в Пакистан и Афганистан по линии CASA-1000. Такое обязательство Кыргызстан ранее взял на себя перед Всемирным банком. В этой связи сейчас мы наращиваем темпы строительства ГЭС», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он также прокомментировал строительство майнинг-фермы на Камбаратинской ГЭС-2. Президент напомнил, что ГЭС введена в эксплуатацию в 2010 году. С тех пор она выдает 120 мегаватт электроэнергии. Из них республика может получить только 90, поскольку пропускная способность линий рассчитана на этот объем. За 13 лет работы ГЭС остаток в виде 30 мегаватт электроэнергии испарялся.

В итоге страна лишилась 6 миллиардов 816 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В денежном выражении это составляет 3 миллиарда 275 миллионов сомов.

«За такое попустительство можно привлечь к ответственности прежних руководителей. За то, что не обращали внимание на потерю 30 мегаватт в течение 13 лет. Сейчас мы позволили в этом месте (внутри Камбаратинской ГЭС) установить майнинг-ферму до 30 мегаватт. Только на строительство этой фермы уйдет порядка $20 миллионов. Построит ее инвестор. Как только заработает майнинг-ферма, не будет тех самых потерь. Заработанные деньги будут уходить энергетикам или, если быть точнее, обычному народу. Каждый тыйын, каждый киловатт будет на контроле у энергетиков. Все будет автоматизировано и под нашим контролем. Мы, прежде чем начать какое-либо дело, отмеряем не семь, а семьдесят раз, а потом делаем решительные шаги. Мы сразу же откажемся от дел, наносящих ущерб государству», — прокомментировал он.

«В этой связи хотел бы обратиться к тем, кто во всем ищет только негатив. Какая бы тема ни была, надо ее досконально изучить и лишь потом публиковать материал. От попыток ввести народ в заблуждение не будет никакого толка. Сегодня это не тот народ, который был 30 лет назад. Сегодня народ просвещенный, будь это экономический вопрос или политический», — заключил Садыр Жапаров.



Ссылка: https://24.kg/vlast/271263/