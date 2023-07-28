Альпинист, установивший в 2022 году флаг Украины на пике Путина, возможно, погиб

Группа альпиниста Дмитрия Павленко, возможно, погибла на пике Победы. Сообщается, что Дмитрий, его супруга Светлана и еще два человека пропали 19 июля.

По информации портала mountain.ru, группа поднималась шесть дней, возможно, с недостаточной акклиматизацией.

"Поднялись до 6 100 метров. В штурмовой день поздно вышли, решили дойти до вершины.

Они последний раз вышли на связь 19 июля в 23:00 с высоты в 7 400, сообщали, что начинают спуск обратно по маршруту. Шли по маршруту Абалакова.

Судя по трекеру одного из участников, группа Павленко смогла спуститься до отметки в 6 200 метров. Находились на этой отметке долго. Возможно, в группе появился пострадавший и пришлось остаться на холодную ночевку.

Потом трекер показал резкое падение высоты - сразу около километра, до 5 170. Судя по всему, альпинисты сорвались. Возможно, падали до той полочки, которая обозначена на снимке. Это место уже далеко в стороне от маршрута Абалакова, идущего по снежно-ледовому склону, что подтверждает версию о срыве.

В бинокли их не видели. Вертолетный облет ничего не дал. Вероятнее всего, группа погибла", - говорится в публикациях.

При этом отмечается, что в прошлом году альпинист Дмитрий Павленко также пропадал на пике Победы, но через пару дней нашелся.

В прошлом году разгорелся скандал из-за установки флага Украины на пике Путина. Тогда альпинист Дмитрий Павленко заявил, что флаг установил он.



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