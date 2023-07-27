Что делать, если контактировал с больным корью?

При первых проявлениях симптомов или после контакта вашего ребенка с больным корью немедленно вызовите врача на дом.

Такую рекомендацию дает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.



Если вам не удалось избежать контакта, необходимо принять следующие меры:

Если ребенок заболел корью, вызовите участкового врача. Именно он должен определить, где нужно лечить вашего ребенка: дома или в стационаре. Врач назначит соответствующее лечение и профилактические мероприятия по предупреждению последующего распространения кори.

Всех обнаруженных больных срочно изолируют. Неосложненную корь лечат дома обязательно под наблюдением врача. При тяжелом течении болезни, развитии осложнений возможна госпитализация.

Больным запрещено контактировать с обществом в период с начала проявления симптомов до пятого дня развития сыпи на коже.

Если развиваются осложнения в виде пневмонии, то срок изоляции увеличивается до десяти дней.

Если вы еще не привили своего ребенка против кори, сделайте это без промедления!

Для предотвращения заболевания необходима своевременная вакцинация!



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