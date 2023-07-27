В ГНС заявили, что до 7 августа будут уничтожены декларации физических лиц

Государственная налоговая служба до 7 августа этого года уничтожит все представленные физическими лицами налоговые декларации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Закону "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", налоговой службе поручено в срок в 60 дней с момента введения в действие закона произвести уничтожение всех представленных физическими лицами деклараций, кроме индивидуальных предпринимателей.

Ликвидации подлежат Единая налоговая декларация физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100), не имеющего облагаемых доходов (упрощенная) (FORM STI-103), замещающего и занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155), а также налоговая декларация для физического лица (FORM STI-079).

"Напомним, что закон предусматривает легализацию активов (движимого и недвижимого имущества, денежных средств и т. д.), имеющихся по состоянию на 1 января 2023 года. За легализованные активы физических лиц уплата налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей не предусмотрена, а также освобождаются от уголовной ответственности в виде предоставления государственной гарантии в соответствии с законодательством Кыргызстана", - рассказали в налоговой службе.

Цель закона - привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами республики.



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