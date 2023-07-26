Врач-уролог Иманалиев: Арбузолечение не выдумка, а доказанный наукой факт

Разумеется, арбуз должен быть хорошего качества.

"Профилактика камнеобразования подразумевает достаточное употребление жидкости, которая, образно говоря, разводит выделяемую мочу, что препятствует образованию камней, а арбуз как раз и является мочегонным продуктом", - сказал в интервью vb.kg врач-уролог медицинского центра "ЮРФА" Данияр Иманалиев.

- У врачей разная точка зрения по поводу количества потребляемой воды. Что скажете вы?

- Суточная потребность человека в жидкости в среднем составляет 2,5-3 литра, которые надо постоянно восполнять. Мы рекомендуем обильное теплое питьё. Безусловно, надо предусмотреть ограничение жидкости больным с сердечно-сосудистыми патологиями. Они должны следовать рекомендациям своих лечащих врачей.

Что же касается арбузов, то данный продукт не только является, как я уже сказал, отличным мочегонным средством, он считается очень низкокалорийной ягодой и содержит много клетчатки. В нем много витамина С и витаминов группы В, а также железа, фосфора и каротиноидов, обеспечивающих здоровый цвет кожи, здоровье нервной системы и пищеварения. Также в арбузе много магния, который важен для здоровья почек. В придачу он утоляет жажду, вкусен и полезен. Разумеется, арбуз должен быть хорошего качества.

Вспоминается случай с моим другом, который когда-то сбежал из знаменитого санатория для лечения заболеваний почек Байрамали в Туркменистане, перед его зданием постоянно возвышалась большая гора свежих арбузов и там практически не кормили мясом. Так что арбузолечение не выдумано, и оно существует.

- Какие еще фрукты полезны для почек?

- Сильным желчегонным и мочегонным эффектом обладают также и многие другие продукты, например, персики. Они выводят лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, а также предупреждают возникновение мочекаменной болезни, поскольку "смывают" песок из мочевого пузыря.

- Что способствует образованию камней?

- У образования камней много причин. Это связано с нарушением обмена веществ, с проживанием в эндемичных очагах, где камнеобразование встречается чаще, а также со всякими патологическими состояниями почек, когда нарушается отток мочи. Удивительно, но в жаркой Африке, например, такие заболевания, встречаются намного реже.

Чего не скажешь о нашей стране. По данным Кыргызского научного республиканского центра урологии, в настоящее время удельный вес урологической патологии среди населения республики составляет 11 процентов, а уровень заболеваемости почек, мочевыводящих путей и половых органов имеет тенденцию к повсеместному росту не только у взрослых, но и у детей. Если рассматривать структуру заболеваемости, то болезни мочеполовой системы занимают 20 процентов от общей патологии. Показатели заболеваемости указывают на рост мочекаменной болезни с 101,9 в 2000 году до 139,3 в 2017 году на 100 тысяч населения.





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