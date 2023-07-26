Пожилой человек умер от истощения в доме, который ему уже не принадлежал

К.С. вроде бы ухаживал за пожилым мужчиной.

В 2003 году токмокчанин К.С. стал сожительствовать с женщиной. Жили они в доме ее отца. Прожили вместе до 2017 года, пока гражданская жена скоропостижно не умерла в больнице. К.С. остался в доме с "гражданским тестем", который к тому времени тоже был очень болен и ослеп на оба глаза.

К.С. вроде бы ухаживал за пожилым мужчиной. По крайней мере, как он сам говорит, регулярно обеспечивал его продуктами питания. Свидетели, впрочем, обратили внимание на то, как изменился внешний вид пенсионера. Пока была жива дочь, он был явно бодрее и белее ухожен, к тому же она каждый день выводила отца погулять и посидеть на скамейке.

В какой-то момент тесть вообще перестал вставать с постели и самостоятельно питаться. К.С. мог бы, наверное, принять какие-то меры к спасению пожилого человека, обратиться к врачам или хотя бы к социальным работникам, но ничего этого не сделал, пустив ситуацию на самотек.

В мае 2021 года пенсионер скончался от истощения. Тут и выяснилось, что его дом давно уже ему не принадлежит: почти сразу после смерти сожительницы К.С., подделав подпись ее отца (будучи слепым, сам он расписаться не мог), переоформил дом на себя, потом продал его третьему лицу. Третье лицо перепродало четвертому… В общем, концов теперь не найти.

Более того, К.С., как оказалось, завладел банковской картой покойного и еще несколько месяцев после его смерти продолжал снимать с нее деньги.

Токмокский городской суд признал К.С. виновным по всем пунктам и статьям УК, включая "неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии", но почти по всем пунктам прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности. Единственное наказание – штраф в размере 500 расчетных показателей (50 000 сомов).





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