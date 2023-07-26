Садыр Жапаров объяснил, зачем в энергетике ввели режим ЧС

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" прокомментировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Президент отметил, что режим ЧС вводится для ускорения реализации энергетических проектов, населения этот режим не коснется.

"Нет никакой чрезвычайной ситуации. Этим указом мы лишь создали условия для того, чтобы министерство в оперативном режиме решало задачи. Во-первых, этот указ расширяет полномочия Минэнерго до 2026 года. Например, Минэнерго будет координировать вопросы в рамках своей компетенции: вода, энергетика, гидроэнергетика и другие вопросы. Министр энергетики теперь может давать поручения местным органам власти, заместителям руководителей профильных ведомств. Раньше полномочия министерства были ограничены, решение вопросов по энергетике немного хромало, некоторые вопросы не решались по полгода. Поэтому решение о режиме ЧС призвано ускорить некоторые процессы", - сказал президент.

Жапаров отметил, что до 2026 года в стране будут построены несколько энергообъектов. И подчеркнул, что населению не стоит беспокоиться.

"Нет оснований для переживаний. Не надо думать, что если в энергетику ввели режим ЧС, то ситуация настолько плачевна и зимой ситуация ухудшится. И не надо поддаваться на провокации", - призвал Садыр Жапаров.

Напомним, режим ЧС в энергетике введут с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026-го.



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